果真「演很大」！SJ-D&E中信兄弟开球揪王威晨上演打架戏码！表演还有直拍E.L.F.赞爆兄弟

Super Junior-D&E（东海、银赫）3日受邀中职中信兄弟球团开球并表演，到目前还是热门话题！包括陆续释出的开球花絮！还有直拍（Fancam）！

*报导回顾：

〈开球也要打架！？SJ-D&E受中信兄弟邀请表演又是场盛宴！即兴加入应援舞又喊兄弟冠军〉

D&E前一天还在香港活动时，就开始设想花招，开球当天两人还真的是「演很大」，且揪了教他们开球的兄弟队长王威晨一起大演特演！三人彩排就如同正式发生的，东海故意朝银赫方向丢球，银赫倒地后往前冲、和东海扭打。



D&E让威晨配合演出，在他们俩打架时抱开银赫，威晨当下反应：「我抱他会不会被很多女粉丝骂？」但粉丝E.L.F.、&（Annie）大概都想回他：「不会！但东海可能会吃醋！」不少粉丝还打趣「希望威晨再晚一点拉开两人，想看两人没人阻止会玩到什么程度」。后续王威晨官方社群小编透露「威晨说东海有答应可以抱银赫」，「赫海CP粉」听到后更想听细节了XD。



花絮尾声还可看到工作人员拿几天前发生的清板凳大场面给D&E看，东海疑似在众人中认出王威晨，惊讶地看向王威晨喊「Captain」。威晨小编逗趣转发花絮说：「为什么威晨可以？可以背后环抱银赫，还可以被东海叫captain，原谅不了（？）



除了花絮内容之外，中信兄弟官方摄影出的照片以及直拍，都让粉丝再次感叹「球团真的很用心」。从演唱会实际现场、限量球衣贩售流程、精心布置合照背板……粉丝甚至开始希望中信兄弟能自己来当演唱会主办人，表示经纪公司SM娱乐和过去演唱会主办单位如iMe都没那么用心过。

▼花絮影片



▼花絮里工作人员播的真实清板凳大场面



▼官方摄影



▼官方直拍



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