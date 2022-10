漫改劇《今生也請多指教》海邊路透拍攝！申惠善與安普賢手牽手同框，「柔弱美」男主造型曝光！

漫改劇《今生也請多指教》確定由申惠善、安普賢、河允景、安東久主演,講述重生19次的女主角「潘知音」,和前世(第18次重生)遇到的命運般的男人「文瑞夏」重逢後,所發生的奇幻愛情故事。

劇中,申惠善飾演「潘知音」,她是一個有能力的職業女性,她憑藉前世的記憶和經驗,成爲了備受期待的人才。但是,她關心的只有與文瑞夏的重逢,最大的競爭對手就是前世的自己,即只知道文瑞夏的事實,依然向著愛情直行的女人。



安普賢飾演「文瑞夏」,是財閥家兒子,與9歲時的初戀姐姐去遊樂園時發生交通事故後產生心理創傷。



而《今生也請多指教》已在6月開始拍攝,申惠善的路透照也在7月曝光,她頂著棕色長髮,還有著瀏海造型。此前,她大多以黑色長髮在觀眾們面前出現,這次的形象有著「煥然一新」的感覺,令人期待她會如何詮釋「潘知音」這角色呢!

Hae Sun spotted filming her new drama See You In My 19th Life.

Can't believe we'll GET TO SEE a new Hae Sun in bangs!!!

SO PRETTY!!!!



