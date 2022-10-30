漫改劇《今生也請多指教》海邊路透拍攝！申惠善與安普賢手牽手同框，「柔弱美」男主造型曝光！

漫改劇《今生也請多指教》確定由申惠善、安普賢、河允景、安東久主演，講述重生19次的女主角「潘知音」，和前世（第18次重生）遇到的命運般的男人「文瑞夏」重逢後，所發生的奇幻愛情故事。

劇中，申惠善飾演「潘知音」，她是一個有能力的職業女性，她憑藉前世的記憶和經驗，成爲了備受期待的人才。但是，她關心的只有與文瑞夏的重逢，最大的競爭對手就是前世的自己，即只知道文瑞夏的事實，依然向著愛情直行的女人。



安普賢飾演「文瑞夏」，是財閥家兒子，與9歲時的初戀姐姐去遊樂園時發生交通事故後產生心理創傷。



而《今生也請多指教》已在6月開始拍攝，申惠善的路透照也在7月曝光，她頂著棕色長髮，還有著瀏海造型。此前，她大多以黑色長髮在觀眾們面前出現，這次的形象有著「煥然一新」的感覺，令人期待她會如何詮釋「潘知音」這角色呢！

Hae Sun spotted filming her new drama See You In My 19th Life.

Can't believe we'll GET TO SEE a new Hae Sun in bangs!!!

SO PRETTY!!!!



Photo Credit: DC Gallery#SeeYouinMy19thLife #이번생도잘부탁해#ShinHaeSun #ShinHyeSun #申惠善 #신혜선 pic.twitter.com/l2Azuk8Lc2 — Global Shin Hae Sun Fans (@shinhaesunintl) July 3, 2022

近日，又有網友曝光申惠善＆安普賢在海邊拍攝的路透照，還有兩人手牽手的畫面！之前公開選角消息時，有不少網友都覺得安宰賢壯碩的身材和角色形象不太相符，覺得他沒有「病弱美」，好奇他有沒有消減肌肉呢 XD

#ShinHaeSun & #AhnBoHyun spotted filming #SeeYouInMy19thLife. Why does this Haesun looks totally different from yesterday's Haesun? Stylist did wonders! OP said she's pretty! Omgosh we want to see Jieum so badly! #이번생도잘부탁해 #신혜선 #ShinHyesun #申惠善



Cr: younghwan77 pic.twitter.com/pWg8HM0wsj — Global Shin Hae Sun Fans (@shinhaesunintl) October 20, 2022

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