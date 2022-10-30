为了见李光洙而报名STARSHIP试镜！IVE成员Liz：「那时候很喜欢看《RM》，想著进入就能见到」

IVE 成员 Liz 近日直播中分享过试镜 STARSHIP 的幕后故事，原来是为了见李光洙 XD

她说道：「那时候非常喜欢看《Running Man》，因为是光洙前辈的粉丝，所以搜寻一下发现光洙前辈是 STARSHIP 所属，所以报名 STARSHIP 的时候也有过『如果进入 STARSHIP 的话...是不是可以见到光洙前辈呢？』的想法。」

지원이의 스타쉽 오디션 비하인드



한창 런닝맨을 볼 때라서 광수 sbn 팬이었는데 검색해 보니까 스타쉽 소속에 광수 sbn이 계셔서 스타쉽에 들어가면 혹시 한번 뵐 수 있으려나…? 싶은 마음에 신청해 본 것도 있다 함 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/gKrwHcEOLb — 사이 (@lizwvw) October 29, 2022

虽然之前不知道有没有见过面，不过 Liz 日前和李光洙一起拍摄《出差十五夜》，也恭喜她追星成功！



《出差十五夜》到 STARSHIP 出差，出演名单有：柳演锡、申承浩、柳惠英、宋承宪、金泛、李光洙、千英民、蔡秀彬、李栋旭、孙宇贤、K.Will、郑世云、MONSTA X（亨元、民赫、基贤、周宪）、宇宙少女（雪娥、苞娜、秀彬、Exy、多荣）、CRAVITY（珉熙、世琳、刑准、性珉、廷谟）和 IVE （Liz、Rei、张员瑛、安俞真、Gaeul），他们到江原道麟蹄郡展开两天一夜的旅行，还举办「第一届 STARSHIP 秋季郊游」，这名单真的超华丽的啊！



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