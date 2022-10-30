为了见李光洙而报名STARSHIP试镜！IVE成员Liz：「那时候很喜欢看《RM》，想著进入就能见到」

为了见李光洙而报名STARSHIP试镜！IVE成员Liz：「那时候很喜欢看《RM》，想著进入就能见到」

明星   2022年10月30日   星期日17:01   Yuan  

（封面图源：twitter@IVE_twt、SBS《Running Man》截图）

IVE 成员 Liz 近日直播中分享过试镜 STARSHIP 的幕后故事，原来是为了见李光洙 XD

她说道：「那时候非常喜欢看《Running Man》，因为是光洙前辈的粉丝，所以搜寻一下发现光洙前辈是 STARSHIP 所属，所以报名 STARSHIP 的时候也有过『如果进入 STARSHIP 的话...是不是可以见到光洙前辈呢？』的想法。」

虽然之前不知道有没有见过面，不过 Liz 日前和李光洙一起拍摄《出差十五夜》，也恭喜她追星成功！
（图源：twitter@IVE_twt）

《出差十五夜》到 STARSHIP 出差，出演名单有：柳演锡、申承浩、柳惠英、宋承宪、金泛、李光洙、千英民、蔡秀彬、李栋旭、孙宇贤、K.Will、郑世云、MONSTA X（亨元、民赫、基贤、周宪）、宇宙少女（雪娥、苞娜、秀彬、Exy、多荣）、CRAVITY（珉熙、世琳、刑准、性珉、廷谟）和 IVE （Liz、Rei、张员瑛、安俞真、Gaeul），他们到江原道麟蹄郡展开两天一夜的旅行，还举办「第一届 STARSHIP 秋季郊游」，这名单真的超华丽的啊！
（图源：YouTube@채널 십오야截图）

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