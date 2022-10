念念不忘的Trouble Maker组合！泫雅社群为贤胜宣传新歌，久违互动粉丝回忆全回来～

这就是所谓的活久见吗?

小野马泫雅出道形象奔放性感、魅力无限奠定小天后地位。除了音乐事业,最近和男友E’DAWN也是新闻不断,签进新东家后也以两人团体活动,然而前阵子因未来规划因素,决定离开P Nation、另寻新公司。



前阵子网友在论坛讨论,询问大家认为泫雅和谁组合最有CP感?结果超多人回覆:当然是Trouble Maker!当时由男团BEAST成员张贤胜,和女团4minute成员泫雅,在2011年甫出道就马上爆红!男女组合新鲜特别、火花不断,化学效应令观众著迷不已,当时在《MAMA颁奖典礼》上表演歌曲《Trouble Maker》,至今仍常被点名是传奇舞台。



然而之后贤胜退出团体BEAST、改以solo继续歌手事业,而泫雅因公布恋情、和男友另觅新东家,Trouble Maker传奇似乎难在重见,不过至今仍是大家心中经典。而先前泫雅在IG上传新动态、为ABLE(贤胜新艺名)宣传新歌,相隔许久再有新互动,让粉丝尖叫:感动到快哭!



HyunA postou no Instagram que estava

ouvindo "Feeling", novo lançamento do ABLE (Jang Hyunseung), seu ex-parceiro da dupla Trouble Maker. pic.twitter.com/KAtF0GjCw3