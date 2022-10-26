念念不忘的Trouble Maker组合！泫雅社群为贤胜宣传新歌，久违互动粉丝回忆全回来～

这就是所谓的活久见吗？

小野马泫雅出道形象奔放性感、魅力无限奠定小天后地位。除了音乐事业，最近和男友E’DAWN也是新闻不断，签进新东家后也以两人团体活动，然而前阵子因未来规划因素，决定离开P Nation、另寻新公司。



前阵子网友在论坛讨论，询问大家认为泫雅和谁组合最有CP感？结果超多人回覆：当然是Trouble Maker！当时由男团BEAST成员张贤胜，和女团4minute成员泫雅，在2011年甫出道就马上爆红！男女组合新鲜特别、火花不断，化学效应令观众著迷不已，当时在《MAMA颁奖典礼》上表演歌曲《Trouble Maker》，至今仍常被点名是传奇舞台。



然而之后贤胜退出团体BEAST、改以solo继续歌手事业，而泫雅因公布恋情、和男友另觅新东家，Trouble Maker传奇似乎难在重见，不过至今仍是大家心中经典。而先前泫雅在IG上传新动态、为ABLE（贤胜新艺名）宣传新歌，相隔许久再有新互动，让粉丝尖叫：感动到快哭！



HyunA postou no Instagram que estava

ouvindo "Feeling", novo lançamento do ABLE (Jang Hyunseung), seu ex-parceiro da dupla Trouble Maker. pic.twitter.com/KAtF0GjCw3 — Nunca Pause o MV (@npomvtt) October 16, 2022

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