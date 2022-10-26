《依法相爱吧》虽未创下高收视率却以正义及爱情带来疗愈：「希望大家看了能暂时忘却痛苦」

爱情电视剧《依法相爱吧》在昨日晚间已播出大结局，李升基、李世荣也不负众望走上红毯，虽然播出期间收视率不见起色，不过依旧以美好的爱情疗愈所有收看的观众们。

饰演主角金正浩的李升基在杀青前表示，与这群演员及工作人员们共同拍摄的其间相当幸福并开心，也是他睽违许久再度演出KBS台的作品，在这期间内感谢观众们的厚爱，也托大家的福进行得相当顺利，感到荣幸，也谢谢大家的喜爱，想起他们的时候欢迎大家随时重刷剧情喔！



饰演金宥利的李世荣表示，没日没夜地一路拍摄下来不知不觉就到了最终回了，也觉得有些惋惜，想向感谢这段期间内喜爱《依法相爱吧》的观众们致上感谢，也希望大家能死守首播直到最终回喔！剧中饰演李升基表哥的心理医师演员金南喜，也提到自己想要演出能带来温暖与笑容的电视剧作品，也希望大家看了这部作品能够暂时忘却生活中的痛苦。



而《寄生上流》与《衣袖红镶边》的张慧珍在本次饰演邻居大妈，她也表示几个月的拍摄期间，演员们以及工作人员们真的都相当辛苦，她也与大家度过了愉快又幸福的时光，感谢观众们喜爱看她与剧中另一位邻居崔女士的斗嘴喜剧互动，她也将很快再以下一部新作品跟观众们问候。饰演崔女士的白贤珠也表示，虽然很舍不得送走作品《依法相爱吧》，不过也会很怀念剧中大家坐在超市前面桌子一起吃饭的样子。



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