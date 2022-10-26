念念不忘的Trouble Maker組合！泫雅社群為賢勝宣傳新歌，久違互動粉絲回憶全回來～

這就是所謂的活久見嗎？

小野馬泫雅出道形象奔放性感、魅力無限奠定小天后地位。除了音樂事業，最近和男友E’DAWN也是新聞不斷，簽進新東家後也以兩人團體活動，然而前陣子因未來規劃因素，決定離開P Nation、另尋新公司。



前陣子網友在論壇討論，詢問大家認為泫雅和誰組合最有CP感？結果超多人回覆：當然是Trouble Maker！當時由男團BEAST成員張賢勝，和女團4minute成員泫雅，在2011年甫出道就馬上爆紅！男女組合新鮮特別、火花不斷，化學效應令觀眾著迷不已，當時在《MAMA頒獎典禮》上表演歌曲《Trouble Maker》，至今仍常被點名是傳奇舞台。



然而之後賢勝退出團體BEAST、改以solo繼續歌手事業，而泫雅因公布戀情、和男友另覓新東家，Trouble Maker傳奇似乎難在重見，不過至今仍是大家心中經典。而先前泫雅在IG上傳新動態、為ABLE（賢勝新藝名）宣傳新歌，相隔許久再有新互動，讓粉絲尖叫：感動到快哭！



HyunA postou no Instagram que estava

ouvindo "Feeling", novo lançamento do ABLE (Jang Hyunseung), seu ex-parceiro da dupla Trouble Maker. pic.twitter.com/KAtF0GjCw3 — Nunca Pause o MV (@npomvtt) October 16, 2022

Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞