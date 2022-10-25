大家误会哥哥河锡辰了〜《Blind》公布新版海报预告反转剧情！原来掐住泽演脖子的另有其人！

tvN悬疑金土电视剧《Blind》剧情仅剩四集将进入最终高潮，追凶的剧情也逐渐明朗化。剧中从一个案件的国民陪审团开始，与多年前一群受虐的孩童们有著高度相关，而昨日tvN也公开了最新的主视觉海报，由原版本的郑恩地、玉泽演及河锡辰三人向右延伸，原来旁边还多了一人！

《Blind》刚开播时剧中有两位超级资深的童星演员，表现优异相当吸睛，也曾为大家提过这两位演员《鬼怪》小德华郑智勋以及《花样男子》的金丝草弟弟朴智彬，而果然饰演陪审团其中一员的暖男上班族朴智彬，在本剧后半段成为关键人物，更是新版海报上出现的人物，原来掐著泽演脖子的那只手来自於朴智彬而非剧中的哥哥河锡辰。



《Blind》剧情的前半段，家中表现优秀的法官哥哥，与老是闯祸的冲动派刑警弟弟，加上父母对两人的偏心对待，营造出玉泽演与河锡辰兄弟似乎感情不太好的气氛，於是对於海报上的姿势，看来似乎也算合理，不过新版海报一公开更是令人恍然大悟。



在上周《Blind》的剧情中已让这位看起来温和又暖心的正直青年族朴智彬，剧中角色郑寅成则出现了大反转，今年已经27岁的他看起来与小时候的样子没有太大差异，可爱的样貌下却暗藏令人意想不到的恐怖行为，令观众们难以想像大吃一惊。新版的海报中，朴智彬背对镜头站在最右边，面露邪恶笑容伸出了左手似乎要掐住玉泽演的脖子，「庭审后，真正的杀人才正要展开」神秘氛围令大家期待后续剧情发展。



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