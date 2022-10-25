《我独自生活》Honey J萤幕前公开帅哥老公羡煞众人！贴心手写信让棚内外都哭成一片泪海

Honey J在《我独自生活》中首度公开他的帅哥老公（真的很帅XD），他形容老公是「会帮我挑鱼刺、深情贴心的、幽默又很有才的、又高又帅的完美男人」。

因为曾经看过妈妈羡慕表姐和阿姨拍摄自助婚纱摄影的样子，所以Honey J决定给妈妈一个惊喜，瞒著妈妈租了摄影棚，让妈妈开心得大受感动。

拍摄到一半，Honey J的老公郑谭带著点心和礼物惊喜献身，Code Kunst要全炫茂多学学，全炫茂说理论他都懂，甚至在后面的节目中也一一猜中了郑女婿的贴心举动，不过据信全现在仍是单身，旗安84为全炫茂感到可惜的说：「明明全都知道了，到底还有哪里不足啊！」笑翻摄影棚。



郑女婿不只带了拍摄的花束，还另外准备了礼物要给妈妈，看到女婿写的手写信，Honey J的妈妈不顾女婿害羞的样子，当场朗读了起来，内容饱含真诚的感谢与爱，听得棚内外的所有人都忍不住感动落泪。



Honey J即将走入家庭，因此要从《我独自生活》中名誉毕业。他认为「独自生活」是，让他能够成长为一个更好的人的一段时间，并强调「自己一个人的时候要懂得让自己幸福，和别人在一起的时候才能够幸福。」

这一集真的好感人，前前后后有好多哭点，看得小编一把鼻涕一把泪的，建议大家看的时候要记得准备卫生纸喔QAQ



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