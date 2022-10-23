起鸡皮疙瘩了！(G)I-DLE和LE SSERAFIM之间的「平行理论」，出道日期相差2年整

粉丝们说「平行理论」发生在了（G）I-DLE和LE SSERAFIM之间。

今年5月，HYBE大力推出了新人女团LE SSERAFIM，她们凭藉主打曲《FEARLESS》迅速积累人气。 而10月17日LE SSERAFIM又携迷你2辑《ANTIFRAGILE》重磅回归，同天就在Mnet播出的「LE SSERAFIM回归Show」上表演了新曲，得到了一大波赞美。 而另一只女团（G）I-DLE也选在这一天公开了第5张迷你专辑《I LOVE》，主打曲《Nxde》横扫韩国国内各大音乐榜单，人气不容小觑。



正面对抗的LE SSERAFIM与LE SSERAFIM，粉丝们看出了两队之间有著很多共同点。 首先是两个爱豆团内都有「校暴者」存在，LE SSERAFIM的金佳蓝与（G）I-DLE的徐穗珍，前者在出道前爆出不雅黑历史照以及校暴经历，虽然经纪公司多次维护，但奈何证据一次比一次「铁」，实锤太多最终金佳蓝被舍弃，宣布退队，LE SSERAFIM方面也火速删除各大网站上关於她的痕迹，仿佛从未有过此人。 而后者则是被演艺徐信爱直接点名是「施暴者」，她在学生时期殴打并排挤同级学生，最终事情以一直保持沉默的徐穗珍在事情爆发6个月后退团而告终。



第二个相同点则是（G）I-DLE的队长田小娟曾参加过Mnet的选秀节目《Produce101》，LE SSERAFIM的队长金采源也有同样的经历，参加的是《Produce48》，并且作为该节目的衍生女团IZ*ONE成功出道。 更巧的是田小娟和金采源都是首尔江南区开浦出身，居然还是同乡。



第三个共同点在於两队韩国成员的人数，（G）I-DLE5名成员中只有田小娟和美延是韩国人。 LE SSERAFIM里韩国成员也只有2人，为洪恩采和金采源。



两队的出道日期都为5月2日，前后相差了4年，（G）I-DLE於2018年5月2日出道，LE SSERAFIM出道日则为2022年5月2日。

当真是无巧不成书，两队过多的共同点也引起了粉丝们的关注，众人表示：「鸡皮疙瘩出来了」、「这是什么平行理论」、「太多巧合了」、「都是美女团」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻