猛男宋江最爱蜡笔小新真正的原因：拥有太多，有时候觉得很可怕XD

有著186公分高大身材和太平洋肩宽的宋江，私下喜欢的东西竟如此可爱呆萌，反差感太强。

1994年出生今年29岁（韩国年龄）的宋江2017年正式出道，短短5年的时间里就从配角走到男主位置，依靠《喜欢的话请响铃》打开知名度，之后陆续主演了《Sweet Home》、《如蝶翩翩》、《无法抗拒的他》、《社内恋爱残酷史篇：气象厅的人们》 等作品，从青涩学生演到成熟男，人气扶摇直上。



别看宋江长得高高健硕，还是穿衣显瘦脱衣有肉，藏在衣服下的肌肉绝不输金钟国的壮汉，但内心实则很「柔弱」，不仅自爆是休息时喜欢看书、弹琴的宅男，还被发现酷爱蜡笔小新。 综艺节目《美秋里8-1000》中，节目组要求嘉宾们脱离经纪人，只依靠节目组给的资源在村庄里度过两天一夜，在检查行李的过程中，宋江的行李中惊现蜡笔小新的挂饰，他表示很喜欢。 从这之后，宋江就被烙上了「喜欢蜡笔小新」的印记。



宋江在某次粉丝见面会上揭晓了拥有很多小新人偶的原因，他表示：「日本粉丝听我在YouTube上说很喜欢小新，於是就买了很多小新的周边送我，首先很感谢大家让我拥有了我一直喜欢的东西，大家送我的礼物已经超出了我回馈给大家的，这让我觉得很对不起大家，真的不需要礼物啦。 最让我感动的就是很多日本粉丝不懂韩文，但会非常用心努力地用韩文写信给我，每次读信的时候都会让我很激动......」



송강둥이

대체 짱구폰케이스

몇개있는거임 ..? pic.twitter.com/jAyW6xS8V8 — 민아 (@milk_songkang) January 17, 2021

哈哈哈哈，宋江爆料收到了太多蜡笔小新的礼物，并且因为90%的礼物都是小新，家里有不少是重复的人偶，偶尔会觉得很恐怖。



猛男爱搞怪的蜡笔小新，这个组合很不错哦！

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