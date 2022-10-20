金永大＋朴柱炫＋金宇硕《禁婚令》将接档《人生胜利组》於12月9日首播！

由金永大以及朴柱炫所主演，改编自同名网路小说原著的MBC最新金土剧《禁婚令》将接档目前正热播中的《人生胜利组》於12月9日首播。

《禁婚令》描述7年前失去了世子嫔而陷入失落，遂下令禁止结婚的王李宪（金永大饰），眼前却出现了一位婚姻诈欺者素朗（朴柱炫饰）声称能够让已死亡的世子嫔附身，接下来将展开一段宫阙中愉快的故事。由原著作者千智慧担任本剧剧本作家，由曾担任《我身后的陶斯》共同导演的朴相佑执导，由金勇大与朴柱炫、金宇硕担任主演。



朴柱炫饰演一位茶店「爱月堂」的女店主，也是处於这个禁婚令的时代之中偷偷私底下帮人作媒牵线的「婚姻诈欺者」素朗，朴柱炫以独特的青春魅力饰演活泼的素朗一角，更能以将近200％的消化程度向观众们传送出愉快的气氛。

金永大则是饰演朝鲜时代的专情君主李宪，因为失去了世子嫔而陷入悲伤，但人生却在遇到素朗后彻底转变，君王与神秘女子的相遇也令人期待金永大与朴柱炫带来的火花。金宇硕则饰演领议政家的长男，也是义禁府道士李信源一角，他将表现出聪明机伶又善於用剑的武士，陷入单恋的他将带给观众前所未有的表现。



《禁婚令》将接档《人生胜利组》於12月9日首播。

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