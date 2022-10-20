金永大＋朴柱炫＋金宇碩《禁婚令》將接檔《人生勝利組》於12月9日首播！

由金永大以及朴柱炫所主演，改編自同名網路小說原著的MBC最新金土劇《禁婚令》將接檔目前正熱播中的《人生勝利組》於12月9日首播。

《禁婚令》描述7年前失去了世子嬪而陷入失落，遂下令禁止結婚的王李憲（金永大飾），眼前卻出現了一位婚姻詐欺者素朗（朴柱炫飾）聲稱能夠讓已死亡的世子嬪附身，接下來將展開一段宮闕中愉快的故事。由原著作者千智慧擔任本劇劇本作家，由曾擔任《我身後的陶斯》共同導演的朴相佑執導，由金勇大與朴柱炫、金宇碩擔任主演。



朴柱炫飾演一位茶店「愛月堂」的女店主，也是處於這個禁婚令的時代之中偷偷私底下幫人作媒牽線的「婚姻詐欺者」素朗，朴柱炫以獨特的青春魅力飾演活潑的素朗一角，更能以將近200％的消化程度向觀眾們傳送出愉快的氣氛。

金永大則是飾演朝鮮時代的專情君主李憲，因為失去了世子嬪而陷入悲傷，但人生卻在遇到素朗後徹底轉變，君王與神秘女子的相遇也令人期待金永大與朴柱炫帶來的火花。金宇碩則飾演領議政家的長男，也是義禁府道士李信源一角，他將表現出聰明機伶又善於用劍的武士，陷入單戀的他將帶給觀眾前所未有的表現。



《禁婚令》將接檔《人生勝利組》於12月9日首播。

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