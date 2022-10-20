把焦点留给新人～玄彬、孙艺珍好友婚礼撞期，两人分头参加献祝福，背后细心举动引盛赞！

思虑好周全呀！

近日韩国娱乐圈喜事频传，成就不少对金童玉女！这段时期粉丝也跟著欢喜不已。而不久前玄彬、孙艺珍（孙艺真）宣布大婚消息，随后也公布已经怀孕、准备迎接小生命！让人期待宝宝见世的那天～



两人因戏剧《爱的迫降》结缘，在爆出交往后，如今已顺利修成正果、共组幸福家庭，大家都认为两人超配～完全是一对佳偶天成！



在怀孕期间孙艺珍极少公开露面，让大众对她的状态十分好奇，而先前她挺著孕肚出席好友婚宴的画面曝光，只见她满脸幸福、为佳偶鼓掌，大家也将目光放在孕肚上，孙艺珍在怀孕阶段气色仍然很好，但也更增温柔气息！



#SonYeJin Preggy Mommy Son Ye Jin. Manifesting for hd photos pic.twitter.com/88zxpfvEX5 — Pinkeye (@Pinkeye90556729) October 16, 2022

为了不过度吸引媒体，也希望大家把目光放在新人身上，两人决定个别出席婚礼，除了做代表献上祝福，也将焦点留给新郎新娘，还站在边角不引人注目，礼貌贴心的举动被网友发现，获得超多赞赏！



The attention he got. He looks clueless and uncomfortable there. #HyunBin



Crto: crazylittlething218 pic.twitter.com/aEovhpq9MI — #BinJin Love Is…..Destiny | #BabyBinJin is coming (@writer_liltash) October 19, 2022

Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻