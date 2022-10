把焦点留给新人～玄彬、孙艺珍好友婚礼撞期，两人分头参加献祝福，背后细心举动引盛赞！

思虑好周全呀!

近日韩国娱乐圈喜事频传,成就不少对金童玉女!这段时期粉丝也跟著欢喜不已。而不久前玄彬、孙艺珍(孙艺真)宣布大婚消息,随后也公布已经怀孕、准备迎接小生命!让人期待宝宝见世的那天~



两人因戏剧《爱的迫降》结缘,在爆出交往后,如今已顺利修成正果、共组幸福家庭,大家都认为两人超配~完全是一对佳偶天成!



在怀孕期间孙艺珍极少公开露面,让大众对她的状态十分好奇,而先前她挺著孕肚出席好友婚宴的画面曝光,只见她满脸幸福、为佳偶鼓掌,大家也将目光放在孕肚上,孙艺珍在怀孕阶段气色仍然很好,但也更增温柔气息!



为了不过度吸引媒体,也希望大家把目光放在新人身上,两人决定个别出席婚礼,除了做代表献上祝福,也将焦点留给新郎新娘,还站在边角不引人注目,礼貌贴心的举动被网友发现,获得超多赞赏!



The attention he got. He looks clueless and uncomfortable there. #HyunBin



Crto: crazylittlething218 pic.twitter.com/aEovhpq9MI