把焦点留给新人～玄彬、孙艺珍好友婚礼撞期，两人分头参加献祝福，背后细心举动引盛赞！

把焦点留给新人～玄彬、孙艺珍好友婚礼撞期，两人分头参加献祝福，背后细心举动引盛赞！

明星   2022年10月20日   星期四11:30   Lorrie  

（封面图源：VAST娱乐）

思虑好周全呀！

近日韩国娱乐圈喜事频传，成就不少对金童玉女！这段时期粉丝也跟著欢喜不已。而不久前玄彬、孙艺珍（孙艺真）宣布大婚消息，随后也公布已经怀孕、准备迎接小生命！让人期待宝宝见世的那天～

两人因戏剧《爱的迫降》结缘，在爆出交往后，如今已顺利修成正果、共组幸福家庭，大家都认为两人超配～完全是一对佳偶天成！

在怀孕期间孙艺珍极少公开露面，让大众对她的状态十分好奇，而先前她挺著孕肚出席好友婚宴的画面曝光，只见她满脸幸福、为佳偶鼓掌，大家也将目光放在孕肚上，孙艺珍在怀孕阶段气色仍然很好，但也更增温柔气息！

为了不过度吸引媒体，也希望大家把目光放在新人身上，两人决定个别出席婚礼，除了做代表献上祝福，也将焦点留给新郎新娘，还站在边角不引人注目，礼貌贴心的举动被网友发现，获得超多赞赏！

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