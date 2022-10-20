谈恋爱就加薪！韩国又有新奇恋综《社内恋爱》：谈情大过天，茶水间、楼梯间全变调情圣地

韩国OTT平台Coupang Play预告推出一档设定奇特的恋爱真人秀《社内恋爱》，12位出演者表面来到同家公司上班，其实重点是发展办公室恋情，因为恋爱才能变成薪水！

预告片中大家来到假想的时尚公司，这里的口号是恋爱大过工作、提倡工作与生活平衡。 一开始大家和普通上班族一样开会讨论工作，转头就在茶水间和电梯里搞起暧昧、在四下无人的楼梯间相约共进晚餐，还在共用冰箱里为心仪对象摆好零食和纸条。 公司聚餐时，更一边喝酒一边直球发问：「你觉得我怎么样？」



海报画面更是充满办公室恋情的隐秘暧昧氛围，记录了一天中不同时段、公司不同场所的秘密约会：「上午9点，去公司谈恋爱」、「下午2点，别人都不知道的茶水间」、「下午4点，只要5分钟就好，在楼梯间」、「晚上9点，只有我们的会议室」。



这档节目有5位MC，分别是郑在炯、李笛、Nucksal、李美珠和安雅凛，郑在炯也说看过前两期之后感到久违的超级心动XD



预告片中一派清新和睦的气息（当然出演者们烦恼的瞬间也少不了XD），在一众偏重刺激性元素的恋综中格外引起好感：「每个人都好清爽可爱」、「气氛好棒哦，心动又期待」、「BGM很有品味」、「这种公司值得去」、「如果月薪是根据恋爱来计算，我的收入就是零啊kkk」。节目将在11月4日开播，已经开始期待啦！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻