《看我的肩膀，都脱臼了呀》史上最多16人出演！罗PD请大家1小时内叫来各自酒友，猜猜都有谁？

节目组对目前还没公开身份的嘉宾分别给出了一句话提示，大家猜到都是谁了吗？ XD

14日这期《看我的肩膀，都脱臼了呀》有点特别，罗PD没有请来任何嘉宾，而是开始录制后才告诉圭贤、殷志源、闵浩：在1小时之内叫来各自的酒友，人数最少的负责结账！闵浩立即看出情况不对：「所以这期节目的制作费是零啊！嘉宾出演费也没有，酒钱也不出。」



吐槽归吐槽，开始计时后三个人立即各自打电话叫人。 圭贤打给「圭LINE」的昌珉和队友银赫，没想到银赫昨天还在宿舍打过招呼、现在竟跑去峇厘岛; 又打给EXO的SUHO，对方竟然在东京XD不过还是初步召唤到徐仁国、DinDin（一接电话就问「又录节目吗？」 XD）、安宰贤、INFINITE南优贤。



闵浩喊来WINNER其他成员和JUSTHIS，还叮嘱金秦禹把整个iKON都带过来XD



唯独殷志源的人脉迟迟没出现，一下子手机出状况拨不通，拨通之后又发现对方换了号码XD



下期预告出现《看我的肩膀，都脱臼了呀》史上最多出演人员16个人！当中有些是熟面孔、有些则用贴纸盖住脸保密，但给出了提示：圭贤酒友演员C某、饭量很少的他、killing verse很多的人、Ctrl beat撕裂者、擅长演老年盗贼的人、一度住在《我独》的人。 猜到的朋友不妨留言分享哦！下期节目太令人期待了XD



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