偶像包袱是什麼？NCT 127在玹頭髮亂翹出沒公共場合，怎睡得出這髮型？網友：還有更亂的XD

怎麼睡出這髮型？

目前正在美國巡演的NCT 127，以獨樹一幟的音樂路線，及成員們強烈的個人特色而成為時下大熱韓團。不只數次登上美國知名節目表演，還成為運動品牌PUMA亞太區品牌大使，最近釋出一系列品牌照，呈現潮流街頭魅力，不管在何地都擁有超高人氣。



在巡演閒暇期間，NCT 127也勤於在社群分享異國生活，常常看到他們上傳街景日常照。其中成員在玹卻留下這張照片，讓粉絲笑翻！只見他頭髮不受控向各個角度亂翹，而這張照片似乎是成員Mark拍下的！



在發出貼文後，網友開始在留言區曬出亂髮照，這程度怎麼有點像梅杜莎？



the genre is crazy hair never going bald and jaehyun always wins slay pic.twitter.com/qDfvQqHgS1 — gaiety saw nct¹²⁷ (@snowyyuno) October 13, 2022

在玹的精緻外表一直以來都備受關注，先前在簽售會上的一系列照片，讓論壇網友又再次淪陷於他的帥臉！每張照片都拍得很完美，完全是零死角美男，很多評論都表示：像學校帥氣學長，清純中又不失man味，把大家都迷倒了～



不只大家get到在玹的顏值，高級品牌PRADA也相中他、成為品牌宣傳大使！今年也有出席品牌時裝秀場觀秀，高訂品牌和在玹的高級氛圍一拍即合～不論是對時尚還是音樂都超有sense的他，超值得入坑！



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