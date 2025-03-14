因女主角而无限期延迟播出的《Dear.M》4月开播！

KBS Joy全新月火剧《Dear.M》历经四年波折，最终定档於2025年4月14日首播。

这部校园推理爱情剧以虚构的「西延大学」为背景，围绕匿名社区中一篇告白帖的神秘主人公「M」展开寻人故事，融合了青春悸动与悬疑元素，试图唤醒观众对樱花树下校园浪漫的集体记。《Dear.M》是人气网剧《恋爱播放清单》的延伸作品， 剧中将延续《恋爱播放清单》第四季的角色设定，原班人马以「西延大学官方CP」身分回归，引发剧迷期待。

主演阵容包括NCT成员在玹与因电影《魔女》崭露头角的新人演员卢正义，两人青涩的校园化学反应备受关注。



《Dear.M》原定2021年播出的，因女主角之一的演员朴慧秀被指控校园暴力而紧急叫停。尽管经纪公司否认指控并表示要采取法律行动，但受害者团体要求其真诚道歉，双方陷入舆论拉锯战。



KBS最终以「避免争议扩大」为由无限期推迟播出，导致剧集一度搁浅。制作方为减少损失，选择先行海外发行，2022年6月至7月通过日本OTT平台U-NEXT上线，并登陆全球流媒体VIKI，但韩国本土观众始终未能观剧。此次国内定档被视为制作方与电视台协商后的「破冰」尝试。

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