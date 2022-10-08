[分集剧情]《精神教练诸葛吉》郑宇为赶走恶质教练竟自请离职！精神教练遭背叛陷入低潮（EP7－8）

《精神教练诸葛吉》选手车佳乙（李瑜美饰）在陷入痛苦时找上了诸葛吉（郑宇饰），接受了他的谘询，诸葛吉给他一个作业，像小学生的图画日记那样纪录下自己每天的情感。另一面诸葛吉训练害怕入水的金牌游泳选手李茂杰，要他练习什么是所谓的「失败」。李茂杰也来到了无奖牌俱乐部，更与前女友车佳乙再度相互倾诉，尽释前嫌。
诸葛吉团队在暴力滑冰教练吴达成身上放了窃听装置，发现他死性不改还是打算对车佳乙大打出手，这一次佳乙却伸手阻挡，表明自己再也不愿意一边挨打一边训练。诸葛吉正思考该怎么赶走吴达成，却看见昔日战友来访，车佳乙的哥哥车武泰，告诉诸葛吉自己有吴达成教练进行地下运动赌盘的情报，而诸葛吉也出动团队，成功在现场逮捕正在赌博并指示队伍打假球的吴达成教练。
诸葛吉团队觉得这次计画非常成功，正欢天喜地的庆功时，事事与诸葛吉做对的人权中心长具泰万（权律饰）出现了，诸葛吉此时才惊觉自己步入了他所设的局。具泰万藉由诸葛吉去调查吴达成教练，进而揭穿了吴教练用的卡片就是游泳联盟会长所有，意指会长也参与不法赌博之事，一次由上到下一起铲除。而具泰万表示，要赶走吴教练之前，诸葛吉必须先行离职。
诸葛吉遭受好友车武泰的背叛，觉得相当不甘，虽然质问了车武泰，但他却是为了守护自己的妹妹以及扛起家庭的生计，具泰万知道车佳乙所属的职业队伍即将解散并须赔偿违约金，於是收买车武泰并给他一个空壳公司保障签下车佳乙，於是车武泰迫於无奈，才选择利用昔日好友诸葛吉。诸葛吉也因此陷入情绪低潮。
诸葛吉虽被国家队解除教练资格，同事朴成荷（朴世荣饰）还邀请议员父亲出马，指定诸葛吉为游泳选手李茂杰的专属精神教练。无论用什么样的身分，诸葛吉依旧做著自己认为对的事。
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