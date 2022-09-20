[讨论]《黑话律师》还有太多未解的线索竟然直接跑马灯式结局！润娥病名也遭批错误、症状不符

MBC结局创下高收视率的《黑话律师》，在播出最终回后却受到许多网友观众们的无情批评。有人觉得留下开放性线索很可能是为第二季而铺路，但其实制作组也表达「原本就未考量以季度制作」。另外就连女主角润娥被诊断的病名也遭批无医学知识。

地上波的电视剧制作与现行许多OTT平台的方式不同，大部分并不会以季度为考量来制作，因此就会很有压力需要在最后一集当中交代完所有的事情，消弥所有矛盾，恶人全受到惩罚，因此很多角色的塑造时常毁於最终回。《黑话律师》似乎就是如此，并未以季度制作，所以必须在最终回给大家一个「结局」，导致招来许多观众们的无情批评。



首先安排女主角润娥领便当这件事情，就已经无法引发观众们的共鸣了，与大家的期待更是相差许多，且最终回李钟硕的确也夺走了金柱宪的性命，但这样的行为与动机，与本剧前半在狱中那个机智的朴昌浩相较起来，似乎有些不太合理，剧中有许多伏笔根本没有解答，甚至最后几分钟利用黑白色调跑马灯的方式，匆匆带过一些需要证明正义被伸张的剧情，让观众们感到非常可惜。



未解的线索如下：

1. 相当有存在感的玉子妍，一直以来相信丈夫却发现遭到背叛，她是在多绝望之下才提供了手机作为证据？

2. 一开始给人恶角印象的杨庆元，最后因为与李钟硕联手於是得到担任代表的美好结局？

3. Big Mouse现身登场后却直接被炸死，没有任何令人印象深刻的事件证明他真正是Big Mouse。

4. 姜会长断绝关系的儿子与孙子，可能左右遗嘱的分配，最后却完全没登场？只为了讲出找人顶替冤狱？

5. 杀害张慧珍的家暴前夫完全没有受到额外惩罚，她的死亡也石沉大海。

6. 郭东延如何找到被市长隐藏的1000亿资金，也完全未提及。

7. 李钟硕的愿望就是「回到平静的生活」结果人生全走样，连老婆都没了。



另外更有观众们在留言处抱怨作家，除了结尾无力以外，连医学知识都不足，虽然润娥被宣判的是「急性淋巴癌末期」，虽然也是血癌的一种，但剧中她所出现的症状却是白血病的症状，也有许多人对於这个疾病的名称提出质疑，表示疾病名称完全错误。



在崩坏的结局中，男女主角李钟硕与润娥的演技依旧受到赞赏。李钟硕在《黑话律师》中有冷静处事的技巧，也有温暖浪漫的部分，当然展现愤怒以及悲伤也都演出得相当出色，让大家看出他的演技更加纯熟，也认为除了李钟硕难以想像由别人来演出这个角色。



润娥近来有许多戏剧作品与大家见面，透过电影《机密同盟》《极限逃生》《机密同盟2》等也逐渐感受到她的进步，《黑话律师》中她更是完美消化了许多独自悲伤的戏码，或在老公面前笑中带泪的样子，让大家知道她并非只是外型美丽的演员而已。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻