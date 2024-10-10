厚脸皮！NCT前成员文泰一被起诉第二天开直播庆生！受害女生留言「你就是无耻跟踪狂」，一度被当黑粉

男团NCT前成员泰一因涉嫌性犯罪被起诉的消息曝光后，有网友质疑他在知晓此事的情况下仍进行了直播，欺骗了粉丝。

据韩媒报导，泰一於6月13日被一名女性A某以性侵罪起诉。 然而第二天，也就是6月14日，他在自己的生日直播中若无其事地与粉丝互动。 问题在於A某在直播期间留言「希望你会因曾折磨我而受到报应，你是罪犯」。 泰一看到该评论后脸色瞬间变暗，但很快恢复了平静。 他在直播中表示：「多亏了NCT粉丝，才能过上这么快乐的生日。」并计画了一些生日活动，甚至还哼唱了歌曲，表现得相当轻松愉快。



8月28日，在某大学生论坛中有人发布了一篇题为「NCT泰一事件」的文章。 当天也是SM娱乐公司宣布泰一涉嫌性犯罪的日子。 该文章作者声称：「案件早在一个月前就已经移交给警方，只是今天才被报导。 我听说NCT成员和另两个男生参与其中，可能不是通过Telegram，而是涉及集体性侵。」

泰一於6月被控与两名熟人一起性侵醉酒的A某。 8月28日泰一因涉嫌特别准强奸罪被警察署传唤调查，并於上个月12日被移交至首尔中央地检。 据悉，与泰一共同作案的熟人中并没有其他知名人物。

「特别准强奸罪」是指携带凶器或两人以上合谋，趁受害人精神丧失或无抵抗能力时实施性侵的行为。 如果罪名成立，将依据《性暴力犯罪特别法》处以7年以上有期徒刑或无期徒刑。对此SM娱乐回应称：「目前案件仍在调查中，暂不便发表意见。」



早在8月28日SM娱乐就曾发布声明：「我们确认泰一最近因涉嫌性犯罪被起诉。 鉴於事件的严重性，我们与泰一商讨后决定让其退出团队。」随后A某再次在泰一的帐号下留言，表达愤怒：「你还在继续折磨我。 我希望你被抓。 我希望你能承受我所经历的痛苦和压力。」当其他粉丝对此表示疑惑时，A某回复称：「文泰一是罪犯，他曾经通过骇客偷拍来威胁我。 你们可能不知道，他只是表面善良，实际上是个无耻且恶毒的跟踪狂。」相关评论当时被还被认为是黑粉的恶意留言，不过随著丑闻的曝光，相关言论近日重新引发广泛的关注，引得不少网友和粉丝前去翻看。



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