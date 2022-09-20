[分集剧情]《黑话律师》润娥竟以此方式告白病情！李钟硕对抗金柱宪却节节败退！成为真正的Big Mouse以暴制暴（EP16完）

[有雷]《黑话律师》终於以自身最高收视13.7％画下句点，润娥用尽生命揭开真相，但黑暗势力却难以摧毁，李钟硕揭弊却仍然败选，就连法庭审判也没能让崔道河被绳之以法，润娥含恨离世。李钟硕决定以自己的方式还治其人之身，随著崔道河的死亡，Big Mouse也才得以实现更多社会正义。

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《黑话律师》薇瑚（润娥饰）与杰利（郭东延饰）来到疑似外泄有毒物质的养殖场，原来这里是专门让NF化学排放废水之处，根本并非养殖鱼类之用。薇瑚与杰利拍下了影片当作证据，并且打算在电视直播辩论会上播放，助昌浩（李钟硕饰）一臂之力。薇瑚并非以候选人太太而是以「NF化学受害者」的身份站在镜头前，诉说自己的病情并揭开此事件，坚定的笑容带著无奈的泪水，令昌浩与岳父看了心碎不已。



即使在电视上揭发NF化学的不法事件，崔道河（金柱宪饰）也愿接受公开庭审，他的支持度依旧没有下降太多，在选举当日竟以少於一万票的差距胜过了朴昌浩，顺利当选市长连任。虽然朴昌浩团队陷入低迷情绪，但却在此时收到了玄朱希（玉子妍饰）寄来的冒名手机，她表示这是崔道河使用的，应该可作为庭审的证据，提供给朴昌浩团队。原来朱希已发觉崔道河有异。



终於来到法庭的庭审，大家却没看到应该出席作证的朱希，崔道河仍然侥幸逃过一劫，让庭审结果为证据不足而不起诉，昌浩再度吃了败仗，而此时薇瑚的病情也急转直下，依照她的心愿，在自己的最后一刻希望昌浩能够紧握她的手，让她就这样沉沉睡去。昌浩也就这样送走了最爱的薇瑚。



也许是痛失爱妻的心情，让昌浩不得不以法律之外的手段对付崔道河。他在热爱深度潜水的崔道河常去的泳池，注满了NF化学所排出的废水，长期以来多少人因为NF化学的有毒物质而死於癌症，崔道河也该以同样的方式尝到苦果，於是他也吐血身亡。昌浩依照薇瑚告诉他的，要当一个好的Big Mouse，破获了崔道河所藏的金条，也揭开了所有论文相关的秘密，相关人等也都了惩罚，Big Mouse更时常捐款帮助弱势团体，成为真正的善心人士。



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