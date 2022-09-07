[分集剧情]《朝鲜精神科医师刘世丰》座首大人密谋的野心让桂树医馆全员陷危机！（EP11）

[有雷]《朝鲜精神科医师刘世丰》仅剩两集，金旻载最终该如何证明自己的清白并揭开先王遭毒杀真相，关键证人宫女阿月竟遭到杀害灭口！刘世丰与桂树医馆全员大受打击。座首大人觊觎桂树医馆这块地，原来是想进行自己的计划栽种罂粟花，而这计画被陛下发现时，左相能保得了他吗？

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《朝鲜精神科医师刘世丰》刘世丰（金旻载饰）与恩宇（金香起饰）目睹好不容易能说话的宫女阿月成为血淋淋的尸体，杀害她的人竟是左相的义子御史，两人相当吃惊，尤其刘世丰情绪大受打击。两人决定前往汉阳求见殿下，将他们所看见的事实上报。殿下也让他们相验之前也离奇死亡的气味尚宫的尸体，发现同样属於中了断邪草之毒而身亡。



桂志翰（金相庆饰）偶然发现街上的书贩竟然在非法销售鸦片，更有许多民众为此变卖家产，桂志翰也了解到座首大人与左相连成一气，若他能够掌握座首的不法行为证据，那应该也有助於打败左相。座首确实拿著手中因毒变色的铍针前往威胁左相，接著也抓走了桂树医馆的所有人，留下奶奶以及一位为了买鸦片而倾家荡产也卖掉家人的患者。



刘世丰与恩宇回到医馆却发现人都被掳走了，先是给予患者药物后，他却开始产生幻觉，说出一些奇怪的地点，似乎是个闹鬼的地方，胡言乱语的奶奶还提到那是胡人杀掉百姓的地方，刘世丰与恩宇调制特殊气味的药材当作武器，前往营救桂树医馆的家人们。



照著患者与奶奶的描述，找到了拥有黑色土地的地方，座首大人抓来了许多无辜百姓为他栽种罂粟花，以提炼更多的鸦片控制全国人民的思想。而在关键时刻圣旨到！殿下派来军队并烧了罂粟花田，座首拿出铍针给刘世丰作势想要求饶，却是朝他捅了一刀，幸好刘世丰早有防备，座首正说自己将会揭发左相恶行的同时，远方突然飞来一箭，究竟射向了谁呢？



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