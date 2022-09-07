Disney+独家新剧12月公开《异瞳》由丁海寅＋高庚杓＋金慧峻共同演出猎奇剧情

由Disney+与制作公司Studio Dragon合作推出的最新猎奇电视剧《异瞳》，是电影题材大师三池崇史导演首度尝试的韩国作品，由丁海寅、高庚杓与金慧峻主演，确定即将於12月公开。

Disney+的原创系列电视剧《异瞳》，描述拥有不死之身的最新人种「Connect」东修被买卖脏器的组织绑架了，并且被抢走了一边的眼睛之后，发现自己的眼睛竟然被移植到了让全韩国无法饶恕的连锁杀人魔身上，而开始一场追击战的故事。这部作品也是享誉全球，被称为电影题材大师的三池崇史所首度执导的韩国作品，令大家对於他的独特风格相当期待。



河东修是一个充满谜团的男人。他出身就拥有惊人的自愈能力，不论他的伤势多么严重都能自己痊愈。拥有这样的能力看似令人羡慕，但东修却因此被冠上「怪物」的称号。某天东修突然被一群器官猎人绑架并摘取他的眼睛，当他在手术台上醒来并成功逃脱后，意外发现他居然可以透过被夺走的眼球看见眼前的事物，而这颗眼球的接收者正被一个令首尔居民胆颤心惊的连环杀手所用。东修下定决心追捕连环杀手、并采取一切必要措施抢回被夺走的身体器官。



而曾演出人气电视剧《雪降花》《D.P.逃兵追缉令》与电影《青春催落去》《愉悦的音乐专辑》等等戏路不受限的演员丁海寅，在本次作品《异瞳》中即将饰演主角东秀，展现全新的面貌。东修是所谓的「Connect」新人种，突如其来的事件，让他追著拿走他眼睛的连锁杀人魔，内心戏的部份也将呈现丁海寅相当不一样的演技。



而曾演出电影《分手的决心》《乐透大作战》并即将与朴敏英搭配演出新剧《月水金火木土》的高庚杓，也在每一次作品的角色中力求改变。高庚杓在新作《异瞳》中更将饰演偶然得到了「Connect」眼睛的陈燮一角。也拥有双面人生的他，在公司是个完美又帅气的男同事，但内心却是大家所想像不到的黑暗，期待高庚杓的完美演出。前段时间因演出《神探具景伊》而大受瞩目的金慧峻，将饰演东修的助手李朗一角，深知「Connect」的秘密。《异瞳》预计在今年12月透过Disney+独家公开。

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