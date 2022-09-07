[分集劇情]《朝鮮精神科醫師劉世豐》座首大人密謀的野心讓桂樹醫館全員陷危機！（EP11）

[有雷]《朝鮮精神科醫師劉世豐》僅剩兩集，金旻載最終該如何證明自己的清白並揭開先王遭毒殺真相，關鍵證人宮女阿月竟遭到殺害滅口！劉世豐與桂樹醫館全員大受打擊。座首大人覬覦桂樹醫館這塊地，原來是想進行自己的計劃栽種罌粟花，而這計畫被陛下發現時，左相能保得了他嗎？

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《朝鮮精神科醫師劉世豐》劉世豐（金旻載飾）與恩宇（金香起飾）目睹好不容易能說話的宮女阿月成為血淋淋的屍體，殺害她的人竟是左相的義子御史，兩人相當吃驚，尤其劉世豐情緒大受打擊。兩人決定前往漢陽求見殿下，將他們所看見的事實上報。殿下也讓他們相驗之前也離奇死亡的氣味尚宮的屍體，發現同樣屬於中了斷邪草之毒而身亡。



桂志翰（金相慶飾）偶然發現街上的書販竟然在非法銷售鴉片，更有許多民眾為此變賣家產，桂志翰也了解到座首大人與左相連成一氣，若他能夠掌握座首的不法行為證據，那應該也有助於打敗左相。座首確實拿著手中因毒變色的鈹針前往威脅左相，接著也抓走了桂樹醫館的所有人，留下奶奶以及一位為了買鴉片而傾家蕩產也賣掉家人的患者。



劉世豐與恩宇回到醫館卻發現人都被擄走了，先是給予患者藥物後，他卻開始產生幻覺，說出一些奇怪的地點，似乎是個鬧鬼的地方，胡言亂語的奶奶還提到那是胡人殺掉百姓的地方，劉世豐與恩宇調製特殊氣味的藥材當作武器，前往營救桂樹醫館的家人們。



照著患者與奶奶的描述，找到了擁有黑色土地的地方，座首大人抓來了許多無辜百姓為他栽種罌粟花，以提煉更多的鴉片控制全國人民的思想。而在關鍵時刻聖旨到！殿下派來軍隊並燒了罌粟花田，座首拿出鈹針給劉世豐作勢想要求饒，卻是朝他捅了一刀，幸好劉世豐早有防備，座首正說自己將會揭發左相惡行的同時，遠方突然飛來一箭，究竟射向了誰呢？



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