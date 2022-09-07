少女追寻胞兄遇害真相，遇到专门替人复仇的少年！辛睿恩&朴所罗门等加盟校园惊悚剧《第3人称复仇》11月开播

Disney+今日公开了新剧《第3人称复仇》的主演阵容，包括《A-TEEN》辛睿恩、《僵尸校园》朴所罗门、《他就是那家伙》徐志焄、蔡相宇、李垂珉、郑秀彬等新人演员，预计11月公开。

《第3人称复仇》是一部高中复仇惊悚剧，女主角「玉灿美」努力寻找双胞胎哥哥去世的真相，「池秀宪」代替他人向不公平的世界展开复仇，两人一起被卷入令人震惊的事件。

「玉灿美」是射击特长生出身的高中生，由辛睿恩饰演。 辛睿恩2018年通过网剧《A-TEEN》出道，陆续出演了tvN《会读心术的那小子》、《柔美的细胞小将2》、JTBC《境遇之数》等多部作品，这次的角色和以往十分不同，让人很期待她的表现。



通过Netflix大热剧《僵尸校园》被全球观众认识的朴所罗门，将在剧中饰演男主角「池秀宪」。 秀宪代替在学校遭到排挤的人进行复仇，既单纯也有强硬的一面，将和玉灿美产生独特的化学反应。



通过tvN《Signal》出道、在《快过来》和《他就是那家伙》担任主演的徐志焄饰演在失去的记忆中寻找事件端倪的「石在范」。



在SBS《树大根深》、《张玉贞，为爱而生》、MBC《金钱之花》等多部作品中担任少年角色的蔡相宇饰演外表完美但猜不透内心的「奇傲成」。



在电视剧《酒鬼都市女人们》、《恋慕》和电影《首尔怪谈》中给人留下深刻印象的李垂珉饰演有著不可告人秘密的少女「国智贤」。



《警校菜鸟》、《少年法庭》郑秀彬饰演向池秀宪提出「代理复仇」建议的少女「太沼妍」。



《第3人称复仇》以学校这一日常空间为背景，在追寻真相的过程中出现种种谜团、紧张感十足，「代理复仇」的设定也十分新颖，堪称青春校园剧的全新类型，将在11月通过Disney+上架。

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