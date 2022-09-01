[分集剧情]《朝鲜精神科医师刘世丰》事件关键宫女登场！金旻载与金香起需推测蝴蝶挂饰主人（EP10）

[有雷]《朝鲜精神科医师刘世丰》下周即将步入大结局，而剧情自然也连接回第一集所发生的先王遭毒杀事件。殿下将关键宫女阿月亲自护送至桂树医馆，但她却罹患失语症。而左相早已盯上这位宫女的行踪并紧追在后，令阿月吓到失魂的蝴蝶吊饰到底主人是谁呢？

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《朝鲜精神科医师刘世丰》左相的义子御史遭到刺杀，被刘世丰（金旻载饰）与恩宇（金香起饰）发现倒卧河边大石缝中，御史希望不要让人知道他还活著，刘世丰与恩宇为他秘密进行治疗，但伤口尚未痊愈，御史却人间蒸发，刘世丰遍寻不著，只看见山上曾有打斗所留下的血迹。而御史身上所持有的关键证物「变色铍针」却也落入座首大人的手中。



殿下藉口身体不适而微服出巡，来到桂树医馆与刘世丰见面，并且带来事件当时的关键证人宫女阿月，希望刘世丰治疗她的失语症，以便查明当年先王离世真相。阿月平时都瑟缩在房间的角落，表现出相当恐惧的样子，或是在纸上乱画，看见类似血迹也会失控尖叫，令刘世丰感到相当棘手。他认为一般宫女都会想念家人，於是提出要带阿月回老家看看，阿月一开始相当抗拒与不安，后来仍点头答应回到家乡。



桂树医馆一行人一同来到阿月的老家，果然是被洗劫过的样子，大家共同将房屋打扫干净让阿月能开心。而此时聪明的张军发现了平时阿月所画出的图案竟是蝴蝶！刘世丰一眼认出阿月是曾经癫痫发作的宫女，他也曾施针救过阿月，於是与阿月分享了自己施针害死主上的事件，他的自大甚至让自己的父亲也送命，阿月终於开口，告诉刘世丰先王的死并非他的过错。但阿月看到蝴蝶就失控，并指出杀害她全家人的凶手，就是腰间有蝴蝶挂饰的人，这凶手会是御史吗？



左相已知阿月行踪而追到此地，刘世丰为了避免祸及桂树医馆，自己带著阿月逃往山中，途中两人都受伤，刘世丰先将阿月藏好自己打算引开追兵，但再回到原地时阿月已消失，远方并传出一声惨叫。刘世丰与恩宇看见左相大人与座首已来到阿月家中，而负伤消失的御史竟拿著沾满血迹的刀带回一具血淋淋的尸体，在左相前先开草席，竟是阿月……令刘世丰及恩宇震惊并遗憾地流下眼泪。



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