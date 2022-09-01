《HUNT》主演齐出动！见面会失误漏按录影键，李政宰&郑雨盛&郑满植&许城泰补拍影片应援罹癌粉丝

近日一位韩国粉丝分享了《HUNT》主演群李政宰、郑雨盛、郑满植和许城泰的暖心事迹，让网友大呼：「美谈又再加一了！」

这位粉丝上月28日在电影院观看《HUNT》后参加主演们的见面活动，幸运地被郑满植邀请上台一起自拍影片。 粉丝透露自己患了癌症，演员们闻言有些惊慌但仍为他加油打气，让他十分感动。



然而回座位后，粉丝却发现手机里居然没有影片，似乎是因郑满植接过手机后失误没有按下录影键而造成。 粉丝在IG上表达遗憾心情、也跟朋友倾诉委屈，不料时隔不久竟然收到郑满植和《HUNT》宣传组的DM！

对方表示十分抱歉，所以请四位演员重新拍了问候影片。 粉丝猜测可能是朋友给郑满植IG留言，演员看到后和宣传组一起策划了这次惊喜。 「我只是众多观众中的一个，被忽略也不意外，但他们却特地抽时间来拍影片，真的太感动了。」



粉丝说自己是第二次被诊断出癌症、而且是罕见癌，多亏演员们才让他短暂摆脱被病魔困扰的日常，希望接受手术后能尽快康复。 亦盛赞《HUNT》非常好看，是他唯一在电影院看了两遍的作品。

为证实这件事的真实性，原PO还上传了医疗保险文件和演员所属社发来IG DM的截图，强调绝非所谓「宣传手段」。

网友也纷纷为原PO加油：「有这么棒的气韵加持，一定要康复啊！」、「好感动」、「郑满植真的是很有想法的演员，眼神说明一切」、「《HUNT》观众见面活动的粉丝服务全都超强」。

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