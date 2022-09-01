[分集劇情]《朝鮮精神科醫師劉世豐》事件關鍵宮女登場！金旻載與金香起需推測蝴蝶掛飾主人（EP10）

[有雷]《朝鮮精神科醫師劉世豐》下週即將步入大結局，而劇情自然也連接回第一集所發生的先王遭毒殺事件。殿下將關鍵宮女阿月親自護送至桂樹醫館，但她卻罹患失語症。而左相早已盯上這位宮女的行蹤並緊追在後，令阿月嚇到失魂的蝴蝶吊飾到底主人是誰呢？

以下為防雷線



《朝鮮精神科醫師劉世豐》左相的義子御史遭到刺殺，被劉世豐（金旻載飾）與恩宇（金香起飾）發現倒臥河邊大石縫中，御史希望不要讓人知道他還活著，劉世豐與恩宇為他秘密進行治療，但傷口尚未痊癒，御史卻人間蒸發，劉世豐遍尋不著，只看見山上曾有打鬥所留下的血跡。而御史身上所持有的關鍵證物「變色鈹針」卻也落入座首大人的手中。



殿下藉口身體不適而微服出巡，來到桂樹醫館與劉世豐見面，並且帶來事件當時的關鍵證人宮女阿月，希望劉世豐治療她的失語症，以便查明當年先王離世真相。阿月平時都瑟縮在房間的角落，表現出相當恐懼的樣子，或是在紙上亂畫，看見類似血跡也會失控尖叫，令劉世豐感到相當棘手。他認為一般宮女都會想念家人，於是提出要帶阿月回老家看看，阿月一開始相當抗拒與不安，後來仍點頭答應回到家鄉。



桂樹醫館一行人一同來到阿月的老家，果然是被洗劫過的樣子，大家共同將房屋打掃乾淨讓阿月能開心。而此時聰明的張軍發現了平時阿月所畫出的圖案竟是蝴蝶！劉世豐一眼認出阿月是曾經癲癇發作的宮女，他也曾施針救過阿月，於是與阿月分享了自己施針害死主上的事件，他的自大甚至讓自己的父親也送命，阿月終於開口，告訴劉世豐先王的死並非他的過錯。但阿月看到蝴蝶就失控，並指出殺害她全家人的兇手，就是腰間有蝴蝶掛飾的人，這兇手會是御史嗎？



左相已知阿月行蹤而追到此地，劉世豐為了避免禍及桂樹醫館，自己帶著阿月逃往山中，途中兩人都受傷，劉世豐先將阿月藏好自己打算引開追兵，但再回到原地時阿月已消失，遠方並傳出一聲慘叫。劉世豐與恩宇看見左相大人與座首已來到阿月家中，而負傷消失的御史竟拿著沾滿血跡的刀帶回一具血淋淋的屍體，在左相前先開草蓆，竟是阿月……令劉世豐及恩宇震驚並遺憾地流下眼淚。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞