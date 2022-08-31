V＆Jennie三次同框照爆料者是同一人更表示：曾尝试联系Jennie，但她不理我！粉丝有本事让YG和HYBE来抓我啊～

防弹少年团V和BLACKPINK Jennie的恋爱绯闻似乎还未结束。

已经连续爆出过3次同框照，被传正在热恋中的V和Jennie，无论是两位当事人还是他们的经纪公司都以沉默应对，吵得全网沸沸扬扬。 而目前韩媒爆料连续爆出他们照片的是同一人A某。

据韩媒《Money Today》独家报导称，A某在Telegram上开通了群聊，并在其中发言称：「给Jennie发过多次短讯，一次都会回复我。我第一次看到照片之后就立即联络了他们俩，他们就是大家所想的那两位，那时我在Twitter上没有帐号，总之我会证明一切的。」A某到底如何获得了这些照片呢？他解释：「Twitter帐号终止前的最后一条留言里有非常大的提示，当然这个提示只有小部份人看得懂。」不过A某并未透露他为何要曝光这些照片。



뷔.제니 사진 유출자 트위터리안, 제니와 접촉 시도 ＂고소해라＂ 도발 (출처 : 온나라경매.. | 블로그) https://t.co/rHqpOGpDPc — 박상응 (@pse9012) August 30, 2022

有网友问A某是否担心会被告，A某表示：「如果我做了会被逮捕的事情，就让YG和HYBE来抓我啊，这两家公司要想起诉我都不用花费一周的时间。」A某还透露被很多人要求公开照片，「很多粉丝强求我尽快公开照片，不过如果他们看到两人Kiss或者拥抱的照片的话可能会想了断自己。两人的约会其实很普通，然而他们的粉丝群、恶意留言者以及外人之间，让我有种看第三次大战的感觉。」最后A某还强调自己只知道V和Jennie谈恋爱，其他爱豆的私生活一概不知。



A某於8月23日在Twitter帐户上公开了V和Jennie的待机室照片，25日又公开了两人在V家楼梯间的合影，Twitter帐号被终止之后就开通了Telegram帐号，并在28日通过群聊公开了V和Jennie的电梯合影照。



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