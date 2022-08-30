果汁Joy又有戏剧作品啦！《偶然的田园日记》化身乡村警察，笑容还是那么甜美可人～

【内有中文预告】Joy笑起来真的很甜啊～角色形象好像回到了《她爱谎》！

总给人阳光清爽形象，著名的「果汁相」爱豆Red Velvet Joy（朴秀英；朴秀荣），近期又要带来全新主演戏剧《偶然的田园日记》。

▼Joy近期在Red Velvet歌曲〈Feel My Rhythm〉里的灿笑Part很受欢迎



《偶然的田园日记》改编自同名网路小说，故事背景发生在乡村「喜东里」里，讲述土生土长的人气王巡警「安子英」，和希望尽快摆脱喜东里的首尔人兽医「韩智律」，两个人之间吵吵闹闹的浪漫喜剧。他们之中还有位当地的农场接班人「李尚贤」，三角恋就此展开。

▼「欢迎来到充满爱的喜东里吧～」



Joy此次的角色宛如重回2017年《她爱上了我的谎》里的纯真活泼模样，睽违已久再次演出喜剧向罗曼史。她的两位搭档对象都是去年刚出道、人气看涨的新人演员，曾演《You Make Me Dance》、《警察课程》与《学校2021》的秋英宇，以及《刚刚三十岁》、《来魔女食堂吧》《神探具景伊》的白成哲。

Joy即饰演爱管闲事但村民也很依赖的巡警「安子英」，完全是个调解大师、人气王，村民都把她当调解中心。不止处理民怨，在需要帮忙农事时也会义不容辞下田，是个对喜东里有满满感情的人。



▼「民怨和农事都交给我吧！」



偶然从首尔下乡来到喜东里的兽医「韩智律」，由秋英宇饰演。韩智律因爷爷一通电话接手了喜东里的一家兽医院，初来乍到处处都不习惯，尤其是村民们爱管闲事的一点。

▼「我为什么会在这里……啊，好想回首尔。」



白成哲饰演梦想著把喜东里打造成桃子特色村庄的「Young &Handsome」农场接班人「李尚贤」，是拥有暖男气质、被称为「人间喜东里」的MZ世代农夫，在社交平台上也以「桃子青年」小有名气。

▼「这在等待结果。桃子？不，是她的心。」



《偶然的田园日记》为kakao TV原创剧，9月5日起每周一到三上架，也会透过Netflix於全球公开。

▼中文预告



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