[分集剧情]《朝鲜精神科医师刘世丰》金旻载发现「海东本草」秘密！为救染疫金香起亲身服毒试药（EP8）

[有雷]《朝鲜精神科医师刘世丰》造成先王离世的脓疮竟再度出现在金旻载眼前！村中流行著不知名的瘟疫而人心惶惶，就连金香起以及御史赵信宇也出现染疫症状！金旻载研读「海东本草」想了解父亲生前秘密，成了全村救命大恩人！

以下为防雷线



《朝鲜精神科医师刘世丰》村子中陆续传出瘟疫肆虐的消息，许多孩童因此送命，而成人们身上也纷纷出现脓疮症状，前来医馆求医。刘世丰（金旻载饰）与桂树医馆全出动，利用药草制成的药丸给患者服用，患者溃烂的脓疮也逐渐好转，但桂志翰（金相庆饰）却发现患者开始出现了紫色的水泡！加上一对相依为命的小兄妹前来求诊，哥哥病得严重但妹妹却无症状，令他开始怀疑并非传染型瘟疫而是中毒所导致。



御史担心全村染疫而提出将已感染的患者集中至山上小屋，但刘世丰与恩雨（金香起饰）考量到患者的心情而认为此举不妥，於是刘世丰决定上山与患者们待在一起照顾大家，恩雨则是到初次发现患者的地点访查。桂志翰则想起了自己的老师，被左相等人逼迫服用大量断邪草毒发身亡，断邪草与海东本草一书也全数被烧毁，自己则因上山采药而躲过一劫。



虽然已经隔离已感染之患者，但染疫人数并没有下降。恩雨向一个健康的孩子询问，原来他们会采集山中的花蜜到村里贩卖，恩与带回了花朵给桂志翰，果然如他所猜测，是当年的断邪草，而恩雨也因食用了蜂蜜感到身体不适，出现水泡。刘世丰看著日趋严重的患者们，想起了先王离世前也是满脸烂疮爆血的模样，他告诉桂志翰「海东本草」书中藏著夹页，是一张地图，很可能就是解药的所在地，便立刻动身采集。



御史接到左相命令烧掉山上小屋让所有患者死亡，避免再传播，甚至可趁机除掉刘世丰，但突然因为中毒而晕倒。刘世丰找到解药也猜出了是断邪草中毒所导致，为了知道剂量，情急之下他将恩雨带回的断邪草吃下，让自己发病并亲自测试药草效果。终於救回了恩雨以及全村患者，就连御史也可能被刘世丰感动而就此改变立场。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻