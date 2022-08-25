终於等到李演员回归！SJ李东海将与《三流之路》「雪熙」宋昰昀搭档新剧《哦！英心》！

24日，据某电视剧相关人士表示：「《哦！英心》的电视剧版本即将诞生，现在宋昰昀和李东海正在参与拍摄。」

《哦！英心》讲述的是在没有人要求的情况下，为人生和爱情而疯狂的疾风怒涛的青春期。「中二病」这个词语出现之前，30多岁英心的故事，依然和我们没什么不同的35岁英心和王景泰的故事。



剧中，宋昰昀将饰演「英心」；而李东海将饰演「王景泰」，两人之间展开的浪漫喜剧会是什么样子，令人好奇！而《哦！英心》由制作过《如蝶翩翩》、《The Road：1的悲剧》等电视剧的制作公司 The Grate Show 制作，预计在明年播出。



宋昰昀2017年在《三流之路》饰演「白雪熙」一角，她在剧中可爱的魅力和情侣的现实，真实的演技大受欢迎。隔年也和崔振赫搭档浪漫爱情剧《马成的喜悦》，这部真的充满粉红泡泡啊！日前也确定会出演漫改剧《没出息的历史》，将饰演「崔雪河」一角。



以 Super Junior 成员出道的李东海，也出演过几部电视剧。像是《没关系，爸爸的女儿》、《熊猫小姐和刺猬》、《神的测验4》和台剧《华丽的挑战》，久违地以演员身份回归，让粉丝们都超期待！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻