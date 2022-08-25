《尸速列车》延尚昊导演再推新作《寄生兽：The Gray》由全少妮、具教焕、李贞贤共同演出

N台继《地狱公使》后再度与延尚昊导演合作，推出改编自原著作者岩明均漫画作品《寄生兽》的新作品《寄生兽：The Gray》，目前已确定制作，并确定由之前曾公开的三位主要演员全少妮、具教焕、李贞贤共同演出。

《寄生兽：The Gray》描述某日从宇宙坠落的不明寄生生物种，将人类作为宿主而生存，并开始杀人来助长此物种的势力，为了阻止它们继续残害人类，而展开了人类与寄生兽的对决。《寄生兽》漫画原作者为岩明均，陌生物种寄生在人类体内，进而掌控人类思想并操纵人类身体，以此设定想像出奇幻的故事，至今已在20多个国家累积销售量2500万册以上，也被翻拍为动画与电影。



而在韩国开启了僵尸纪元，充满想像力的延尚昊导演，从《尸速列车》到《谤法》《地狱公使》以及《怪异》等作品，总能在剧情内容中展开超狂想像力，相信在新作品《寄生兽：The Gray》更加令人期待。他将透过活在混乱社会中的人类，呈现出各种现实面的人性，提出更多尖锐问题，令观众们格外期待。



不仅延尚昊导演，本次在剧本撰写上更加入了前阵子同样掀起收视热潮的剧集《纸房子：韩国篇》的作家柳勇在，感觉剧情将加倍精彩。选角的部分除了合作多次的具教焕演员，女主角也再次选定《尸速列车2》李贞贤，另一位则启用了年轻新人全少妮。全少妮曾演出电视剧《男朋友》中暗恋朴宝剑的女孩，也曾在《花样年华》中饰演年轻时的李宝英，与珍荣配对。这次她将饰演一位被寄生兽感染的少女，与脑内的寄生兽产开奇妙同居。



多次与延尚昊导演合作的具教焕，在《D.P.逃兵追缉令》《怪异》《尸速列车2》等均令人印象深刻，甚至特别演出《非常律师禹英禑》中的孩童解放军司令，本次将饰演为了寻找失踪的妹妹而追捕寄生兽的薛康宇。李贞贤则是在电影《尸速列车2》以及《分手的决心》《界限》等展现多方面演技，本次将饰演专门消灭寄生兽的《The Gray》组组长崔俊京。



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