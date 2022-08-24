[分集剧情]《朝鲜精神科医师刘世丰》金旻载学会了医术也要读民间故事！「人不分出身高低」金香起学骂脏话治愈忧郁女（EP7）

[有雷]《朝鲜精神科医师刘世丰》再度祭出疗愈故事，一位历经丧女之痛加上先生出轨的女子，除了被诬赖为纵火犯还饱受忧郁症折磨，金相庆要金旻载取经民间故事，一解她心中对死去女儿的愧疚。金相庆原来与金旻载的父亲师出同门，医管内的女儿也非亲生，还有多少秘密呢？

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《朝鲜精神科医师刘世丰》刘世丰（金旻载饰）无意见听见医馆主人桂志翰（金相庆饰）与御史赵信宇的对话，发现桂志翰与自己的父亲师出同门，他们的老师即是「海东本草」毒草医书的作者。当他询问桂志翰时，桂志翰却大怒，并且希望他别再提起父亲以及汉阳所发生的过往。不过刘世丰正在研读「海东本草」，并试图找出冤死的父亲是否与该书籍有密切关联。



刘世丰与恩雨（金香起饰）在河边巧遇一女子，似乎全身滚烫总是想跳入水中。两人到前往她婆家调查，发现婆婆其实根本不在乎这位元配的死活，所煮的房间也像下人的房间般简陋。而原本女子的女儿也因生病而离世，她始终走不出丧女之痛而总穿著丧服素衣。桂志翰发现该女子曾将医馆中的立芬（金秀安饰）误认为自己的女儿，於是要刘世丰比照故事书中的民俗传说，让她与死去的女儿见面一解相思之苦。



而女子还有一个心结，总认为自己出身卑贱，与丈夫出轨对象比起来矮了一截，为了让她知道「人不分出身贵贱」，刘世丰要恩雨大声骂出贵族不能说的脏话，更在女子面前大口吃饭大声骂人，让她知道贵族与平民都一样生活著，人只是无法选择出生在哪一个家庭。没想到恩雨达成了任务，连自己都感到全身相当痛快。



女子瞬间清醒，想起了自己并非纵火之人，原来是小三为了嫁祸给她而自己佯装有人烧了自家屋顶，两家人用的柴火树木种类不同而露了馅。而用立芬亲生母亲的欠条威胁著桂志翰的座首大人，始终觊觎著桂树医馆，打算一一揭穿桂志翰的过往。



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