[分集劇情]《朝鮮精神科醫師劉世豐》金旻載學會了醫術也要讀民間故事！「人不分出身高低」金香起學罵髒話治癒憂鬱女（EP7）

[有雷]《朝鮮精神科醫師劉世豐》再度祭出療癒故事，一位歷經喪女之痛加上先生出軌的女子，除了被誣賴為縱火犯還飽受憂鬱症折磨，金相慶要金旻載取經民間故事，一解她心中對死去女兒的愧疚。金相慶原來與金旻載的父親師出同門，醫管內的女兒也非親生，還有多少祕密呢？

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《朝鮮精神科醫師劉世豐》劉世豐（金旻載飾）無意見聽見醫館主人桂志翰（金相慶飾）與御史趙信宇的對話，發現桂志翰與自己的父親師出同門，他們的老師即是「海東本草」毒草醫書的作者。當他詢問桂志翰時，桂志翰卻大怒，並且希望他別再提起父親以及漢陽所發生的過往。不過劉世豐正在研讀「海東本草」，並試圖找出冤死的父親是否與該書籍有密切關聯。



劉世豐與恩雨（金香起飾）在河邊巧遇一女子，似乎全身滾燙總是想跳入水中。兩人到前往她婆家調查，發現婆婆其實根本不在乎這位元配的死活，所煮的房間也像下人的房間般簡陋。而原本女子的女兒也因生病而離世，她始終走不出喪女之痛而總穿著喪服素衣。桂志翰發現該女子曾將醫館中的立芬（金秀安飾）誤認為自己的女兒，於是要劉世豐比照故事書中的民俗傳說，讓她與死去的女兒見面一解相思之苦。



而女子還有一個心結，總認為自己出身卑賤，與丈夫出軌對象比起來矮了一截，為了讓她知道「人不分出身貴賤」，劉世豐要恩雨大聲罵出貴族不能說的髒話，更在女子面前大口吃飯大聲罵人，讓她知道貴族與平民都一樣生活著，人只是無法選擇出生在哪一個家庭。沒想到恩雨達成了任務，連自己都感到全身相當痛快。



女子瞬間清醒，想起了自己並非縱火之人，原來是小三為了嫁禍給她而自己佯裝有人燒了自家屋頂，兩家人用的柴火樹木種類不同而露了餡。而用立芬親生母親的欠條威脅著桂志翰的座首大人，始終覬覦著桂樹醫館，打算一一揭穿桂志翰的過往。



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