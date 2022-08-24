姜河那&庭沼珉二度合作喜剧片！电影《30天》化身准离婚夫妇，上演失忆爆笑情节

据电影业内人士透露称，姜河那已确定出演电影《30天》，对手戏演员就是庭沼珉，两人将在《二十行不行》后第二次合作喜剧片！

《30天》讲述一对夫妇的故事，他们曾经像火一样热情相爱、如今像火一样激烈争吵，逐渐走到离婚边缘，是一部带给人共鸣的浪漫喜剧。 通过「丈夫失忆」这一题材在充满讽刺的情景中制造笑点。

姜河那饰演毫无靠山的泥汤匙（穷人）律师「郑烈」，庭沼珉饰演性格过分洒脱、像生活在深山里的拓荒者一样的金汤匙（富人）电影PD。



导演由《伟大的愿望》《朝鲜花美男》南大中担任，这两部电影都展现出了导演不一般的喜剧表现能力。 其中庭沼珉曾在《朝鲜花美男》担任女主角，这次是与导演二度合作。

某演艺企划公司人士透露称，这部片早在剧本阶段就因为南导演独特的台词功底而在业内颇为出名，让人更添一份期待。

姜河那今年以来活动十分积极，担任主演的JTBC电视剧《Insider》前不久刚刚剧终，接下来将通过KBS新剧《谢幕》与观众见面，担任主演之一的电影《海贼：鬼怪的旗帜》也在今年初上映。



庭沼珉今年通过tvN奇幻剧《还魂》回归，一人分饰2角演技大获称赞，本周末即将剧终; 另一部与徐仁国、张东润合作的火爆极限动作片《狼狩猎》即将在9月28日上映。



上次在《二十行不行》里两人的搭档分别是闵孝琳和金宇彬，这次终於能看到他们担任主演的喜剧啦！



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