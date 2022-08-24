心爱的漫画要完结了怎么办？《今日的网漫》温心噙泪向漫画家告白：「希望您能连载很久很久」（EP.8）

虽然收视续创新低，但每集都有反思或动人场面，有网友说是「善良教科书电视剧」。

‎《今日的网漫》上周六播出的第8集虽然创下开播以来最低收视率2.2%‎，不过情节依旧有动人之处，让收看的观众直呼：「这部剧真的很温暖、很善良。」

第8集，温心（金世正 饰）和副总编石智亨（崔丹尼尔 饰）得知了罗康南漫画家（林彻洙 饰）可能会跳槽的消息，陷入了不同的思绪中。就理性面来讲，罗康南若跳槽，《九尾狐公主》就得完结，Neon网漫必定面临巨大损失；就感性面来说，《九尾狐公主》是温心长期的精神支柱，是石智亨助力罗康南的心血也是GINGERtoon留下来的唯一痕迹。

石智亨理解罗康南想发展真正喜欢的漫画，默默的没多说什么，温心倒是打了通电话「告白」。「我上大学时，珊荷就是我的榜样，也是我的朋友。除了我，应该也有很多把《九尾狐公主》珊荷当作榜样与朋友的10到20多岁女学生。」温心吐露对《九尾狐公主》与珊荷的喜爱，最后说：「希望漫画家您，能连载很长很长的时间。」没有直接说出希望《九尾狐公主》继续连载的话，反倒祝福罗康南的生涯发展。



罗康南到YOUNGtoon连载新漫画势在必得，却发现自己的生活离不开《九尾狐公主》、离不开珊荷，甚至出现幻觉，他说：「不是我想继续，是她。」决定继续连载《九尾狐公主》。



《今日的网漫》这段情节特别受到观众欢迎，因为许多人都遇过喜欢的作品完结，因此深有同感，看完也懂得漫画家的纠结立场。

▼片段影片



除了《九尾狐公主》完结危机外，此集亦描述了漫画家Bomme被跟踪、漫画家申大陆（金道勋 饰）敌不过童年阴影而坠楼，预告也透露副总编收到YOUNGtoon挖角邀请，Neon网漫遇上的危机越来越多了……申大陆还能顺利出道吗？漫画还能问世吗？副总编会坚持义气留在Neon吗？

▼第9集完整预告



第8集为止，许多观众都称赞《今日的网漫》带来的疗愈与反思，即便收视不佳仍有一批死忠观众收看著，更赞许是「善良教科书电视剧」（源自Naver TV留言）。

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