孩子们果然都长大啦！《现在跟我来》尹侯＆李俊秀＆李在诗＆秋小爱狂爆料：我爸太老了、我爸个子太矮！

新综艺《现在跟我来》是孩子们爲爸爸们计划旅行的报恩旅行真人秀，由尹敏洙＆尹侯父子、李钟赫＆李俊秀父子、秋成勋＆秋小爱父女、李同国＆李在诗父女出演。

日前他们飞往夏威夷进行拍摄，近日公开了预告～



制定旅行计划之前，孩子们聚在一起，聊到去旅行有没有什么担心的地方。李在诗：「我爸爸太唠叨了。」紧接著，意外展开爸爸Diss战（笑）！秋小爱：「我爸爸太老了！」李俊秀：「我爸爸长得丑。」尹侯：「我爸爸个子太矮，身高172cm。」引发现场一片笑声。



尹侯：「这次旅行是我们制定计划，我们主导的，知道吧？」孩子们提到大海很漂亮、鲨鱼体验、想去购物中心等，而这次的规则当然也是由孩子们定，如果违反规则时，就要惩罚（俊秀比了要给钱的手势，小爱则说一天要两个礼物 XD）。



另一版预是爸爸们的预告，李钟赫：「有点《爸爸！我们去哪里？》和《超人回来了》组合的感觉！」秋成勋：「小爱现在有点到青春期了！」尹敏洙：「尹侯现在是关心身材！」李钟赫：「我儿子...有点独特的外向型。」李同国：「在诗也是外向型。」对於孩子们制定的计画，爸爸们也很期待！



《现在跟我来》将在9月9日播出，大家可以期待一下啦！

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