[分集剧情]《朝鲜精神科医师刘世丰》金旻载团队联手救出家暴受虐儿！「救你的一直都是你自己」暖心喊话（EP6）

[有雷]《朝鲜精神科医师刘世丰》金旻载虽然还无法战胜心魔找回神针手感，但金香起却努力习得施针技巧，两人的搭配天衣无缝。严重脱水的受虐儿石哲到底遭受谁的虐待？桂树医馆出击再度成功救出家暴儿。看似劫富济贫的滑头医员金相庆，竟曾是宫中的毒草专家！

以下为防雷线



《朝鲜精神科医师刘世丰》面对总是奄奄一息而疯狂脱水的孩子石哲，刘世丰（金旻载饰）与恩雨（金香起饰）决定从大夫人身上先获取情报。为大夫人诊脉时发现她自从妾室来了之后心神不宁，但迷信并且生性暴力的大监却只找巫师来写符咒而不是让她求诊。恩雨也在世丰协助下顺利完成第一次的施针。两人也观察到大夫人的两个儿子会欺负石哲，大夫人也选择先呵护两个亲生儿子，无暇照顾到可怜的石哲。



夜间奴仆匆匆来到医馆要求大家救救胡言乱语奄奄一息的石哲，石哲的妈妈小妾也向大监哭诉儿子遭虐待，大监一怒之下将大夫人关起来，而恩雨与世丰也紧急施针救回了石哲一命。石哲清醒后仍喃喃自语「我不会告诉任何人」似乎守著与某人的约定，并再度疯狂喝水。刘世丰找了个理由骗过大监而将石哲带回治疗。



刘世丰聚集团队推敲可能的真凶，决定设局让迷信的大监作茧自缚，由南海嫂巧扮法师预言他的官运，同时潜入观察妾室的举动。想不到每晚妾室都喂自己的儿子石哲吃下添加了大把盐的白粥，让他产生严重脱水，刘世丰也联想到石哲见到白糖也吓得整盘打翻的样子，没想到是自己的母亲为了嫁祸给大夫人而痛下毒手。最终桂树医馆也成功将石哲救出那个家，重获新生。



在医馆中寄住的聪明男孩张军也想起了自己的过去，同样曾是受虐儿的他被季之韩（金相庆饰）所救助，让他心怀感恩。季之韩却说「救你的一直都是你自己」，暖心回应张军。深夜里御史带著变色的诊疗用针来到医馆找季之韩，直指季之韩就是宫中的毒草专家并拔剑威胁，要他配合说明金属变色的真相！



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻