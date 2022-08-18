《非常律师禹英禑》双帅登画报！朱钟赫：「连家人都骂权敏宇」、姜其永自谦表示跟剧中一样向朴恩斌学习

《非常律师禹英禑》今晚即将播出结局，不仅主角朴恩斌表现抢眼，演出她身边同事与长官们的演员也相当受瞩目，剧中从一开始对禹英禑有偏见，后来逐渐认可她能力的主管「郑明锡」姜其永，以及总是认为禹英禑享有特权想出招陷害她的「权敏宇」朱钟赫，也纷纷登上时尚杂志畅谈心得。

在剧中被封为「权谋诡计权敏宇」的演员朱钟赫透过戏剧演出展现了与自己完全不同的形象，虽然在剧中的设定上他是一个讨厌鬼，但朱钟赫其实是从小学习跆拳道并且拥有长时间调酒师经历的「诚实派」，他也透露了自己本次饰演反派角色的心情。



朱钟赫说甚至连家人都骂权敏宇，尤其爸爸每天都在关注他的SNS订阅人数，还会传讯息给他说「今天又少了一千人追踪，别再闹了吧」，不过不久前爸爸传来的是「恭喜你〜突破20万人了〜」这样的讯息。朱钟赫觉得就算被讨厌也好，虽然一开始曾经会怀疑大家是在骂他还是骂剧中的权敏宇？不过现在觉得这也算是一种称赞，感谢观众们的关心。



另一位戏剧熟面孔姜其永，透过《非常律师禹英禑》展现了帅气又有肩膀的老板形象，最近也拍摄了帅气的时尚画报，经验丰富的他对任何新的尝试照单全收，让画报拍摄团队对他赞不绝口。他也表示这次演出的角色郑明锡，他相当努力表现得不浮躁而沉稳，也认为这是对自己的新挑战与新学习，更期待自己下一次的表现。



姜其永听说自己演出的郑明锡被观众们称为是「现实中不存在的上司」，让他觉得有些伤感，他表示当时接演这角色，觉得世界上有很多这样的好前辈，自己也希望能成为对某些人有正面影响的人，更表示自己其实就像剧中的郑明锡一样，从禹英禑身上学到很多，他也从演员朴恩斌身上学到不少，出道多年的他还是相当谦虚。提到剧中与他互动不少的朱钟赫，姜其永则说看到朱钟赫让他想起年轻的自己，称赞朱钟赫对演技的热情。



《非常律师禹英禑》将於今晚播出最终回，而第二季也传出已有计画预计於2024年推出的好消息。



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