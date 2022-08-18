[分集劇情]《朝鮮精神科醫師劉世豐》金旻載團隊聯手救出家暴受虐兒！「救你的一直都是你自己」暖心喊話（EP6）

[有雷]《朝鮮精神科醫師劉世豐》金旻載雖然還無法戰勝心魔找回神針手感，但金香起卻努力習得施針技巧，兩人的搭配天衣無縫。嚴重脫水的受虐兒石哲到底遭受誰的虐待？桂樹醫館出擊再度成功救出家暴兒。看似劫富濟貧的滑頭醫員金相慶，竟曾是宮中的毒草專家！

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《朝鮮精神科醫師劉世豐》面對總是奄奄一息而瘋狂脫水的孩子石哲，劉世豐（金旻載飾）與恩雨（金香起飾）決定從大夫人身上先獲取情報。為大夫人診脈時發現她自從妾室來了之後心神不寧，但迷信並且生性暴力的大監卻只找巫師來寫符咒而不是讓她求診。恩雨也在世豐協助下順利完成第一次的施針。兩人也觀察到大夫人的兩個兒子會欺負石哲，大夫人也選擇先呵護兩個親生兒子，無暇照顧到可憐的石哲。



夜間奴僕匆匆來到醫館要求大家救救胡言亂語奄奄一息的石哲，石哲的媽媽小妾也向大監哭訴兒子遭虐待，大監一怒之下將大夫人關起來，而恩雨與世豐也緊急施針救回了石哲一命。石哲清醒後仍喃喃自語「我不會告訴任何人」似乎守著與某人的約定，並再度瘋狂喝水。劉世豐找了個理由騙過大監而將石哲帶回治療。



劉世豐聚集團隊推敲可能的真兇，決定設局讓迷信的大監作繭自縛，由南海嫂巧扮法師預言他的官運，同時潛入觀察妾室的舉動。想不到每晚妾室都餵自己的兒子石哲吃下添加了大把鹽的白粥，讓他產生嚴重脫水，劉世豐也聯想到石哲見到白糖也嚇得整盤打翻的樣子，沒想到是自己的母親為了嫁禍給大夫人而痛下毒手。最終桂樹醫館也成功將石哲救出那個家，重獲新生。



在醫館中寄住的聰明男孩張軍也想起了自己的過去，同樣曾是受虐兒的他被季之韓（金相慶飾）所救助，讓他心懷感恩。季之韓卻說「救你的一直都是你自己」，暖心回應張軍。深夜裡御史帶著變色的診療用針來到醫館找季之韓，直指季之韓就是宮中的毒草專家並拔劍威脅，要他配合說明金屬變色的真相！



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