「李浚浩」接棒「李俊昊」的广告！姜泰伍在入伍前穿著军装进行拍摄，路透照引发热烈讨论！

姜泰伍在《非常律师禹英禑》饰演汪洋律师事务所职员「李浚浩」一角，拥有温暖的外表、温文儒雅的性格，还默默守护在禹英禑（朴恩斌 饰）旁，受到许多观众的喜爱。

1994年出生的姜泰伍才刚迎来事业巅峰，却因为年龄的关系到了即将要入伍的阶段，经纪公司日前表示最快可能会在8～9月入伍，这也让不少观众直呼可惜。而姜泰伍也表示：「通过这部作品，能够自信地说『我会平安回来的』。比起遗憾，我的踏实感更大。」

近日，有不少网友目击姜泰伍穿著军装，据悉是在拍摄 Subway 的广告。7月底的时候，就有网友喊话：「 Subway 你现在真的做错了，不要光集中在我们家俊昊，也让李浚浩当一下广告模特儿啊！（韩文里俊昊和浚浩同音）」李俊昊在《衣袖红镶边》爆红后，拍了 Subway 的广告。

（延伸阅读：【有片】当「李俊昊」说了《非常律师禹英禑》「李浚浩」的经典台词：「我好失落」，引发台下粉丝尖叫、欢呼）

网友还提到：「挺 SubSub 的啊？不能这样用一下吗？剧中李浚浩的经典台词 섭섭한데요（我好失落）的 섭섭 和 Subway 的 SubSub 发音一样。」结果...网友们的预言真的成真了，好期待广告公开啊 XD

另外，《非常律师禹英禑》将在今晚（18日）播出大结局，鲸鱼CP最后到底会不会在一起呢？还有韩宣荣（白智媛 饰）找到了禹光颢（全培秀 饰），预告即将爆料禹英禑是太守美的私生子。

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