这段看了会爆哭！《少时贪探》Tiffany和Sunny对话，让少女时代全员湿了眼眶：「当年分开时真的很茫然」

【影片】Tiffany：「（过去五年各自活动的时间里）有过烦恼也曾迷失过，但我们8个人聚在一起，啊…都是有理由的啊，重聚后感觉更加鲜明了，所以就没有了后悔。」

最新一集的《少时贪探》中，Tiffany和Sunny的对话让摄影棚里的成员们一个个陷入回忆，忍不住落泪，粉丝们也被这一段影片给感动哭了。



少女时代8位成员各自分成小组拍摄「艺人&经纪人」的角色扮演，各自体验行程也渡过许多疗愈的时光，更出现了许多感性的对话，其中Tiffany和Sunny则聊到了过去活动的时光，也回忆起十周年的过往。



▼《少时贪探》第7集：少女时代15周年再相聚！Tiffany、Sunny感性回首过往时光。



Tiffany说：「（过去五年各自活动的时间里）有过很多烦恼，也有想过我是不是迷失了，但我们8个人聚在一起，啊…都是有理由的啊，重聚后感觉更加鲜明了，所以就没有了后悔。」、「因为我们都努力渡过各自的时间，对此我真的只有满满的感谢，今天可以（重聚）在这里，我真的觉得很有意义，我们大家都辛苦了。」



摄影棚里看著这段影片的成员们也纷纷被感动，陷入回忆之中，想起了十周年的粉丝见面会，秀英表示当时我们知道会分离，所以真的非常难过，大家在休息室里几乎都大哭了，但也相信彼此肯定会再相聚。



就算要花很多时间，就算会等上更多时间，也在思考著要用什么型态和方式重聚，但因为无法给粉丝们确定的答案或保证，所以大家也都很茫然，当时什么都不能说，所以对粉丝们感到很抱歉。



如今终於实现了想给粉丝们的承诺，这段时间的努力也都值得了！大家是不是看完这段忍不住大哭了呢？！TAT

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