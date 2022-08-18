【剧透】《非常律师禹英禑》EP.15：「禹英禑小分队」团魂炸裂～究竟最终鲸鱼CP还能不能再走在一起！

《非常律师禹英禑》本周迎来大结局，第15集中崔秀妍（河允景 饰）和权敏宇（朱钟赫 饰）勇敢守护禹英禑（朴恩斌 饰）。
这一集里汪洋为没能阻止骇客入侵导致顾客信息泄露的网商RAON辩护，张胜准律师（崔代勋 饰）代替生病的郑明锡律师（姜其永 饰）和禹英禑、崔秀妍、权敏宇合作。 RAON作为全国最大的网店却因为被骇客攻击导致4000万件顾客信息泄露，要被罚3000亿。 张胜准表示其他类似的案件罚款最多不超过1亿，对本案非常有信心。 但禹英禑提醒他《情报通信网路法》已改，罚金为销售额3%以内，而3000亿也只是RAON销售额的1%而已，但张胜准完全不听劝，反而让禹英禑不要多事。
第一次开庭汪洋就陷入了困境，禹英禑的担忧是对的，3000亿罚款完全适用最新法律条文，张胜准当庭调整策略，却又听到了RAON的顾客们和泰山律所一起准备共同诉讼的事情。 RAON代表裴仁哲（金柱宪 饰）面临破产一时无法接受，在法庭上选择了断自己。 禹英禑和崔秀妍、权敏宇讨论案情时想到了一件重要的事情，骇客入侵是从2022年1月18日晚开始，而最新的《情报通信网路法》实施日是在1月19日，可气的是张胜依旧没有听取意见，甚至让禹英禑退出本案。 好在崔秀妍和权敏宇相信禹英禑，在最后一次开庭时说出了禹英禑的想法。
另一边李浚浩（姜泰伍 饰）终於知道了禹英禑要和自己分手的原因，对方的一句「我不知道自己是不是能够让你幸福的人」使得他心痛不已。 虽然李浚浩一再强调只要和禹英禑在一起就是幸福，但禹英禑还是拒绝了他。 鲸鱼CP是否就这样缘灭情消呢？
第15集末尾，韩宣荣（白智媛 饰）找到了禹光颢（全培秀 饰），预告即将爆料禹英禑是太守美的私生子。 而太守美的儿子也突然登场，他竟然是一名骇客，姐弟俩是否会相认，第16集将一一揭开谜题。
此外，《非常律师禹英禑》第15集全国收费率为13.8%，瞬间最高收视率为17.8%，位居水木剧榜首，势头依旧猛劲。
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