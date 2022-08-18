這段看了會爆哭！《少時貪探》Tiffany和Sunny對話，讓少女時代全員溼了眼眶：「當年分開時真的很茫然」

【影片】Tiffany：「（過去五年各自活動的時間裡）有過煩惱也曾迷失過，但我們8個人聚在一起，啊…都是有理由的啊，重聚後感覺更加鮮明了，所以就沒有了後悔。」

最新一集的《少時貪探》中，Tiffany和Sunny的對話讓攝影棚裡的成員們一個個陷入回憶，忍不住落淚，粉絲們也被這一段影片給感動哭了。



少女時代8位成員各自分成小組拍攝「藝人&經紀人」的角色扮演，各自體驗行程也渡過許多療癒的時光，更出現了許多感性的對話，其中Tiffany和Sunny則聊到了過去活動的時光，也回憶起十週年的過往。



▼《少時貪探》第7集：少女時代15週年再相聚！Tiffany、Sunny感性回首過往時光。



Tiffany說：「（過去五年各自活動的時間裡）有過很多煩惱，也有想過我是不是迷失了，但我們8個人聚在一起，啊…都是有理由的啊，重聚後感覺更加鮮明了，所以就沒有了後悔。」、「因為我們都努力渡過各自的時間，對此我真的只有滿滿的感謝，今天可以（重聚）在這裡，我真的覺得很有意義，我們大家都辛苦了。」



攝影棚裡看著這段影片的成員們也紛紛被感動，陷入回憶之中，想起了十週年的粉絲見面會，秀英表示當時我們知道會分離，所以真的非常難過，大家在休息室裡幾乎都大哭了，但也相信彼此肯定會再相聚。



就算要花很多時間，就算會等上更多時間，也在思考著要用什麼型態和方式重聚，但因為無法給粉絲們確定的答案或保證，所以大家也都很茫然，當時什麼都不能說，所以對粉絲們感到很抱歉。



如今終於實現了想給粉絲們的承諾，這段時間的努力也都值得了！大家是不是看完這段忍不住大哭了呢？！TAT

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