[分集剧情]《朝鲜精神科医师刘世丰》金旻载随从遭诬陷将处斩！桂树医馆各展长才千钧一发抢人（EP4）

[有雷]《朝鲜精神科医师刘世丰》乍看剧名以为是古代医学剧，其实每集都牵涉命案，而依照医学与法医以及其他菁英们一起破案，找出真凶与背后阴谋。这一次则是与金旻载亲如家人的随从万福，被冠上杀人罪名即将在三日内处斩！桂树医馆如何在刀下救回他呢？

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《朝鲜精神科医师刘世丰》从内医院流落到民间小村的刘世丰（金旻载饰）虽被座首大人提出要求想收编，但他非常清楚自己的失误让他再也回不去了，对朝廷也无心恋栈。某天医馆来了一对男女，男的说是想治疗未婚妻的手颤症，但刘世丰想把脉却被男子拒绝，於是刘世丰只说希望女子多补充肉类营养，若症状未改善可以再增加鹿茸等珍贵药材。



随从万福其实特别心疼他的主人世丰，听见这样的手颤症感觉他也想为主人补补身，不但上山捕了野兔，还想找找野生天麻给世丰。意外看见了前几日来医馆求诊的手颤症女子，可能因脚扭伤走不太动，却被一位家奴「狗伴」拉著跑，万福虽与狗伴扭打，但过程中却从后方被第三人敲晕，醒来时狗伴却已死亡，而万福也被当作杀人犯拘捕了。



奴仆狗伴的死亡，那家主人似乎觉得没什么，甚至觉得除掉他也很不错，还赠送宝物给座首大人贿赂一番。而万福事件的真相，唯有在现场的小姐「孝妍」为目击者，必须获得她的关键证词，而她的未婚夫似乎过度保护，不准男性医员把脉也不让她说一句话。恩雨（金香起饰）决定在最短时间内成为一位女医员，以便帮其把脉并获得更多真相。



刘世丰见到大家为了救出万福，桂树医馆总动员至孝妍小姐家，内心也相当感动，从美食大妈开始用美食诱惑门防，最聪明小男孩张军也懂随机应变，医员女儿的高明画功全派上用场。世丰与恩雨趁男子出门时进入孝妍小姐房内，并且带著小姐去祭拜狗伴，其实小姐与狗伴的关系像是朋友而非奴仆。孝妍小姐也打算到官府说出真相。此时未婚夫竟出现了，并说出万福将狗伴「勒死」，官府并未公开狗伴致死原因，这句话透露了未婚夫才是真凶。



万福已被架上了断头台准备行刑，世丰与恩雨正快马加鞭追捕已带著未婚妻孝妍逃跑的公子，如何争取时间刀下留人！



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