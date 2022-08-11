美谈再加一！BTS j-hope救援流浪猫，亲自带到动物医院治疗＆谘询、还帮它找到好主人！

BTS防弹少年团成员 j-hope 於7月15日发行首张个人专辑《Jack In The Box》。

10日，他作为嘉宾出演《金伊娜的星星闪耀的夜晚》，与 DJ 金伊娜一起讨论了音乐等多种主题。 j-hope 提到：「非常感谢大家喜欢听我唱歌。我在做我的音乐时，也在努力把我的经历和想说的话都融入进去，这反而会提高真实性。」

节目中，有位听众通过简讯表示：「去年救出了流浪猫，还亲自带它到动物医院治疗的故事被传开后。」j-hope 听到吓了一跳：「你怎么知道这个的？」



他接著说：「在拍摄现场看到一只很可怜的猫，真的心脏都要裂开了。其实我养的小狗眼睛不好，所以是装了义眼的小狗。这只流浪猫眼睛也不好，我就觉得这样不行啊！而且它很瘦弱，就想著要带它去治疗，所以赶紧送到医院去，还帮它找到了好主人。」

촬영장에 아픈 길냥이 구조해서 좋은 주인까지 찾아준 호비 ㅠ

미키도 의안이라 눈이 이픈 냥이보고 가슴이 아팠다고... 하 진짜 천사다 pic.twitter.com/pcvNnoBAvd — 홉온더월드 (@HOPEONWORLD_twt) August 10, 2022

去年9月，动物医院员工就曾分享过这个小故事：「有多善良呢？就住了流浪猫之后，亲自把它带来我们医院治疗，那么忙碌的人来呢三次^^流浪猫（名字叫希望）出院来天也亲自来做了出院谘询，复诊日也都来了。因为院长和我都是阿米，我记得当时我们两个都兴奋地工作来著。」



另一位员工也提到：「我受到感动的事...他把救助的猫咪带来我们医院办理住院，出院和复诊也都亲自来谘询。和其他人坐在一起开放的等待室里。虽然我们家也很想收养，但已经有三只了，离开前稍微问了一下，他说会找顾到猫咪找到主人为止，太善良了，做为阿米觉得特别欣慰～！」



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