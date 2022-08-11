[分集劇情]《朝鮮精神科醫師劉世豐》金旻載隨從遭誣陷將處斬！桂樹醫館各展長才千鈞一髮搶人（EP4）

[有雷]《朝鮮精神科醫師劉世豐》乍看劇名以為是古代醫學劇，其實每集都牽涉命案，而依照醫學與法醫以及其他菁英們一起破案，找出真兇與背後陰謀。這一次則是與金旻載親如家人的隨從萬福，被冠上殺人罪名即將在三日內處斬！桂樹醫館如何在刀下救回他呢？

以下為防雷線



《朝鮮精神科醫師劉世豐》從內醫院流落到民間小村的劉世豐（金旻載飾）雖被座首大人提出要求想收編，但他非常清楚自己的失誤讓他再也回不去了，對朝廷也無心戀棧。某天醫館來了一對男女，男的說是想治療未婚妻的手顫症，但劉世豐想把脈卻被男子拒絕，於是劉世豐只說希望女子多補充肉類營養，若症狀未改善可以再增加鹿茸等珍貴藥材。



隨從萬福其實特別心疼他的主人世豐，聽見這樣的手顫症感覺他也想為主人補補身，不但上山捕了野兔，還想找找野生天麻給世豐。意外看見了前幾日來醫館求診的手顫症女子，可能因腳扭傷走不太動，卻被一位家奴「狗伴」拉著跑，萬福雖與狗伴扭打，但過程中卻從後方被第三人敲暈，醒來時狗伴卻已死亡，而萬福也被當作殺人犯拘捕了。



奴僕狗伴的死亡，那家主人似乎覺得沒什麼，甚至覺得除掉他也很不錯，還贈送寶物給座首大人賄賂一番。而萬福事件的真相，唯有在現場的小姐「孝妍」為目擊者，必須獲得她的關鍵證詞，而她的未婚夫似乎過度保護，不准男性醫員把脈也不讓她說一句話。恩雨（金香起飾）決定在最短時間內成為一位女醫員，以便幫其把脈並獲得更多真相。



劉世豐見到大家為了救出萬福，桂樹醫館總動員至孝妍小姐家，內心也相當感動，從美食大媽開始用美食誘惑門防，最聰明小男孩張軍也懂隨機應變，醫員女兒的高明畫功全派上用場。世豐與恩雨趁男子出門時進入孝妍小姐房內，並且帶著小姐去祭拜狗伴，其實小姐與狗伴的關係像是朋友而非奴僕。孝妍小姐也打算到官府說出真相。此時未婚夫竟出現了，並說出萬福將狗伴「勒死」，官府並未公開狗伴致死原因，這句話透露了未婚夫才是真兇。



萬福已被架上了斷頭台準備行刑，世豐與恩雨正快馬加鞭追捕已帶著未婚妻孝妍逃跑的公子，如何爭取時間刀下留人！



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞