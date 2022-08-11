[好片推荐]《紧急迫降》超乎想像的情绪起伏！「因为我们都只是渺小的人类」所有瞬间的决定都如此艰难！

[无雷]拥有超华丽演员卡司的电影《紧急迫降》即将在明日全台正式上映。受困於空中的这些乘客，带著观众们的情绪从一开始的惊慌失措，到危机有解的放心与期待，随即又落入绝望，心情像搭乘云霄飞车一样大起大落，也一直好奇最终这架飞机将降落在何处？

《紧急迫降》片名直截了当，观众们也能理解故事的是空中前所未见的危机。导演的叙事手法清楚明白，时间轴也相当明快顺畅，看似两个独立场景，登机的人们以及令人作呕的命案现场，竟是密不可分的关联，甚至空中与地面上的人，都需要在危急的情况下，在最短时间内做出对所有人最好的决定，宋康昊的横冲直撞，全道嬿「有事我来扛」的魄力，金南佶的即时宣言，金素珍的超强责任感，与李炳宪的潜能激发，每一个决定都左右了全机乘客的生存与否。



饰演本片中反派角色的任时完，充满恶意的搭上了这班飞机，疯狂的笑容令人感到背脊发凉，乖乖牌的外型还有聪明的头脑，却用来进行前所未见的恐怖攻击型态。机上所有乘客们陷入「能不能活下来」的恐惧，地上的公务员们则是努力於「能不能著陆、在哪里著陆」的决定，加上剧中设定警察宋康昊的太太也是乘客中的一员，让他更是不顾一切的冲撞体制。



而本作品中衍生的议题相当多，除了人与人之间对於生存机率的自私，更说明了一架飞机要降落在原订地点以外的地方，究竟有多么困难，复杂的一关关流程以外，更牵涉到国家与国家之间的政治考量，需要多少不厌其烦的沟通，正在跟时间赛跑的状况下，地面上的人们还急著表达自己的意见……



最终这架飞机到底如何降落？乘客们最终是否顺利获救？《紧急迫降》8月12日全台正式上映。



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