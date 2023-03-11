听完原因很心疼！「威本联盟」威廉上学后拒绝爸妈拥抱，还不敢和女生玩

「威本联盟」哥哥威廉的校园生活引发了热议。

日前，爸爸Sam、妈妈有美和「威本联盟」共同亮相的YouTube节目《海明顿钟点房》播出了新的一期，威廉小心翼翼地提及学校生活，听得姨母粉们既担心又伤心。 Sam爸爸透露威廉最近很抗拒爸爸、妈妈拥抱、亲吻他，甚至要求爸爸妈妈在送他上学时不要再出现拥抱、亲吻等亲密行为，原因则是担心同学们会笑话他。 Sam很担心地问了一句：「同学们都说了什么？」 威廉这才解释：「反正就会说些有的没的。」



上了学的威廉肉眼可见的稳重了许多，不再像之前《超人回来了》中那样活泼。 他不仅拒绝父母的搂抱，在学校里都不敢和女生在一起玩耍，原因皆是害怕被同学们嘲笑。听到儿子在学校的处境，Sam和有美脸色一下子变得严肃起来，满眼的担忧。

很快Sam就调整好自己的心态，并宽慰儿子说：「他们是因为羡慕你才这样，也有可能是你有他们没有的零食，亦或是嫉妒你和爸爸关系那么好，总之没必要太在意别人的看法。」 听了爸爸的安慰之后，小威廉似懂非懂地点了点头。



节目播出后有不少姨母粉担心威廉是否在学校被欺负了，纷纷上网留言安慰，最后Sam解释是小朋友之间的玩闹，他也会继续引导威廉如何和同学们相处，互相关爱。

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